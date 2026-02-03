Jornada histórica de "Tu Abandono Me Puede Matar" en Congreso de los Diputados

Martes, 03 Febrero 2026 08:38

El sindicato de funcionarios de prisiones "Tu Abandono Me Puede Matar" (TAMPM) ha marcado un hito en la historia del colectivo penitenciario con la celebración de un acto multitudinario en el Congreso de los Diputados.

El evento, calificado por la organización como un "éxito total", ha servido para trasladar ayer lunes a la sede de la soberanía nacional las reivindicaciones históricas de un sector que denuncia años de olvido institucional.

A la jornada han acudido 140 funcionarios del sindicato, desplazados desde todas las regiones de España, quienes han estado acompañados por más de una veintena de diputados del Grupo Parlamentario Popular.

Este respaldo institucional visibiliza la urgencia de abordar la crisis que atraviesa el sistema penitenciario español.

El acto se ha inaugurado con una solemne y emotiva nota de duelo.

Los asistentes han guardado un respetuoso minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente de tráfico de Adamuz, entre las que se encontraban dos compañeros funcionarios de prisiones y seis jóvenes opositores al cuerpo.

Este gesto ha subrayado la dureza y el sacrificio que, a menudo, envuelve a la profesión penitenciaria, incluso fuera de los muros de la prisión.

Reivindicaciones claras y contundentes

Durante el transcurso del evento, seis funcionarios tomaron la palabra para exponer la realidad del día a día en los centros penitenciarios.

Entre ellos ha destacado la intervención de Manuel Galisteo, presidente del sindicato, quien junto a sus compañeros ha desgranado de forma clara y contundente los pilares fundamentales de su lucha.

Galisteo y los ponentes han exigido el reconocimiento inmediato de los trabajadores penitenciarios como profesión de riesgo y su consideración como agentes de la autoridad, medidas esenciales para garantizar su seguridad física y jurídica ante el aumento de las agresiones.

Asimismo, se ha reclamado la equiparación salarial con los compañeros del País Vasco y Cataluña, regiones con las competencias transferidas.

Sin embargo, el eje central de la demanda ha sido la creación de un Estatuto Propio.

"Necesitamos un marco jurídico específico que recoja todas estas reivindicaciones y nos dote de la estructura y la dignidad que merecemos", ha señalado Galisteo, enfatizando que esta es la "madre de todas las batallas" para el sindicato.

Compromiso político al más alto nivel

La jornada ha contado con intervenciones destacadas por parte del Partido Popular.

Ana Vázquez, responsable de la política de Interior del partido, ha mostrado dsu total sintonía con las demandas del colectivo.

El broche final lo ha puesto Miguel Tellado, quien en representación de la dirección del Partido Popular, ha lanzado un mensaje de esperanza y compromiso firme.

Tellado ha asegurado ante los 140 delegados que, si su formación llega a gobernar, "atenderán las peticiones de 'Tu Abandono Me Puede Matar' en forma de reformas y leyes concretas".

Su promesa se ha centrado en devolver la dignidad a un colectivo que, según sus palabras, ha sido "olvidado y maltratado por la administración" durante demasiado tiempo.

La declaración se ha cerrado con un apretón de manos este Tellado y Galisteo, en una foto histórica para los funcionarios de prisiones

Con este acto histórico, "Tu Abandono Me Puede Matar" ha resaltado su capacidad de movilización e influencia, colocando la problemática penitenciaria en el centro de la agenda política nacional.