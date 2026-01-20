ASAJA pide apoyo al Parlamento europeo para investigación judicial del acuerdo UE-Mercosur

Martes, 20 Enero 2026 15:15

ASAJA ha pedido a los europarlamentarios que apoyen la investigación judicial del acuerdo UE-Mercosur.

Más de 10.000 agricultores y ganaderos de toda Europa se han concentrado hoy en Estrasburgo, frente al Parlamento Europeo, en una gran movilización convocada por la FNSEA y respaldada por Copa-Cogeca, en la que han participado más de 2.000 tractores.

La movilización, celebrada en vísperas de la votación prevista mañana en el Parlamento Europeo, ha tenido como objetivo reclamar a los europarlamentarios que voten a favor de la resolución que permitiría solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una revisión de la legalidad del acuerdo UE-Mercosur antes de cualquier ratificación.

Entre los manifestantes se encontraban medio centenar de agricultores y ganaderos de ASAJA, procedentes de distintos puntos de España, que se han desplazado hasta Estrasburgo para trasladar un mensaje común: el campo europeo pide rigor jurídico, reciprocidad y garantías reales.

Durante la movilización, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha tomado la palabra ante miles de agricultores y ganaderos para recordar la trascendencia de la votación de mañana.

“Desde ASAJA hemos dicho no al acuerdo con Mercosur tal y como está planteado. El mercado tiene que ser limpio, transparente y con reciprocidad. Si no se entiende eso, no se está defendiendo ni al campo español ni al campo europeo”, ha señalado Barato.

El presidente de ASAJA ha insistido en que la exigencia del sector no es ideológica, sino jurídica y técnica: “Lo que estamos pidiendo a los europarlamentarios es que permitan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea analice el acuerdo. Hacer las cosas deprisa y sin garantías solo genera más problemas”.

Reciprocidad, trazabilidad y salvaguardias

ASAJA ha denunciado que el acuerdo UE-Mercosur, en su redacción actual, no garantiza una reciprocidad real en normas sanitarias, medioambientales ni de bienestar animal, y carece de mecanismos eficaces de control y salvaguardia.

“¿Dónde están las cláusulas espejo que se prometieron? ¿Dónde está la lista de productos prohibidos aquí y permitidos allí? La experiencia nos demuestra que las salvaguardias llegan tarde, cuando el daño ya está hecho”, ha advertido Barato durante su intervención.

El campo no quiere ser moneda de cambio

El presidente de ASAJA ha alertado también de que el sector agrario no puede seguir asumiendo el coste de decisiones comerciales y geopolíticas ajenas a su realidad.

“La guerra de Ucrania la está pagando el campo. Los acuerdos con Marruecos los está pagando el campo. Y ahora se pretende que Mercosur lo vuelva a pagar el campo”, ha afirmado.

En este contexto, ASAJA ha estimado que la votación de mañana es clave para garantizar la seguridad jurídica, la seguridad alimentaria y la defensa del modelo agrario europeo, basado en calidad, trazabilidad y sostenibilidad.

Una movilización con continuidad

La concentración de hoy en Estrasburgo se suma a las movilizaciones que el sector agrario europeo y español viene protagonizando en los últimos meses, tanto en Bruselas como en distintos territorios de España.

“El campo europeo no se opone al comercio, pero sí a ser utilizado. Mañana los europarlamentarios tienen la oportunidad de demostrar que miran al campo para defenderlo”, ha concluido Pedro Barato.