Adjudicado por más de 6 millones para conservación de viaductos de Benámira y de Río Blanco

Jueves, 05 Marzo 2026 13:46

La Plataforma de Contratación del Sector Público recoge hoy el anuncio de la formalización del contrato de obras para ejecutar el proyecto de tratamiento de los viaductos de Benamira y de Río Blanco, en el tramo Guadalajara-Calatayud de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Barcelona, a su paso por la provincia de Soria.

La actuación cuenta con un presupuesto de 6.321.229 euros y un plazo de ejecución de nueve meses.

Se ha adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Comsa SAU–Acciona SA.

Los trabajos se desarrollan en dos estructuras singulares situadas en los puntos kilométricos 148+564 y 156+478 de la línea, en las proximidades de la frontera entre Castilla-La Mancha y Castilla y León.

La intervención se enmarca en la política de conservación de infraestructuras ferroviarias.

En el viaducto de Benamira, las inspecciones técnicas han determinado la necesidad de sustituir dos tendones de pretensado exterior, una operación que forma parte del contrato formalizado.

El proyecto incorpora además la instalación de un sistema de monitorización permanente de los nuevos tendones, con el fin de disponer de un control continuado sobre su comportamiento y anticipar posibles incidencias.

El alcance de las obras incluye asimismo actuaciones complementarias para mejorar el estado general del tablero y de los elementos de servicio.

Entre ellas figuran la impermeabilización del tablero, la limpieza de paramentos y barandillas, la aplicación de pintura anticorrosiva y la sustitución de tramos deteriorados de barandillas, bajantes y cunetas.

En el viaducto de Río Blanco, el contrato prevé trabajos de impermeabilización y la sustitución de elementos degradados, con objeto de completar la mejora de la estructura.

Estas actuaciones se suman a una renovación estructural ya realizada, que ha permitido reemplazar tendones deteriorados o próximos al final de su vida útil por nuevos elementos con mayores prestaciones y un mantenimiento más sencillo.

La información técnica disponible describe el viaducto de Benamira como un puente de hormigón pretensado de 222 metros de longitud, con cinco vanos y pilas de fuste único tipo cajón.

Por su parte, el viaducto de Río Blanco alcanza 558 metros de longitud, con vanos extremos de 39 metros y diez vanos centrales de 48 metros, sobre un tablero construido mediante empuje. Ambas estructuras disponen de paseos de servicio e instalaciones asociadas, con barandillas metálicas en los extremos.