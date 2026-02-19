Abascal destapa en Soria "el truco" del Gobierno de Sánchez

Jueves, 19 Febrero 2026 20:25

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha destapado en Soria "el truco" del Gobierno de Sánchez: "Que los crímenes de hoy tapen los de ayer".

Abascal ha intervenido en Soria en un acto de campaña con motivo de las elecciones de Castilla y León del próximo 15 de marzo, acompañado por Carlos Pollán, candidato de VOX a la Presidencia de la Junta, y por Miguel Contreras, cabeza de lista de VOX por Soria.

El acto ha reunido a alrededor de trescientas personas en el aula magna Tirso de Molina, que estaba llena en su capacidad.

Durante su intervención, Abascal ha defendido que VOX está llevando a la campaña “las preocupaciones reales de la gente” y ha afirmado que los españoles saben que la formación política dice “la verdad”.

En ese contexto, ha señalado que lo que vive España “ya no es inmigración, sino que directamente es una invasión” y ha denunciado que “esa invasión mata, esa invasión arruina, esa invasión trae inseguridad, esa invasión trae colapso a nuestros servicios públicos”.

Además, ha añadido que ese colapso afecta a la vivienda, a la sanidad, a los servicios sociales y a las ayudas públicas.

Abascal ha recordado el debate celebrado hoy en la Asamblea de Madrid, donde VOX ha defendido la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales, ayudas al alquiler y vivienda pública, y ha criticado que hayan votado todos en contra de VOX, “desde el Partido Popular hasta el Partido Socialista, pasando por los comunistas”.

Frente a ello, ha insistido en que “es sentido común” y que “lo primero” es ayudar “a los que tienen cerca”.

El presidente de VOX ha criticado también la estrategia del Ejecutivo y ha señalado que “los españoles ya saben cuál es el truco del Gobierno”, señalando que “el truco del Gobierno de Pedro Sánchez es que los crímenes de hoy tapen los crímenes de ayer y de antesdeayer”.

Abascal ha reiterado que “pretenden que nos olvidemos de lo que ha pasado… pero no nos olvidamos”.

“No va a haber nadie y ninguna estrategia política… que nos desvíe la atención a los problemas de nuestros compatriotas”, ha hecho hincapié.

El líder de la formación política además ha denunciado “la mafia de unos y la estafa de otros”, aludiendo a las informaciones sobre las primarias del PSOE.

“Hemos llegado a saber… que esas primarias… se pagaron con el dinero de la prostitución y de las saunas en las que había menores”, ha afirmado.

Frente a ello, ha criticado al PP por llamar mafia al Gobierno y a la vez reunirse con Sánchez.

“No se puede decir a la gente que salga a manifestarse contra la mafia de Sánchez y luego ir a reunirse con Sánchez”, ha señalado, recordando que en Bruselas “han pactado todas las políticas climáticas, los acuerdos de Mercosur, la invasión migratoria, las políticas de género y absolutamente todo”.

40 años sufriendo el bipartidismo

Por otra parte, Abascal ha advertido al líder de los populares en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de que “no tenga esos ataques de soberbia”, después de que haya dicho que pondrán condiciones ante unas posibles negociaciones, y ha remarcado que “las condiciones las ponen los castellanos y los leoneses”.

En el acto también ha intervenido el candidato de VOX a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, quien ha denunciado “las políticas del bipartidismo” que llevan 40 años sufriendo en Castilla y León, afirmando que “han condenado a Castilla y León al envejecimiento, a la ruina y al abandono”.