Más de 8.000 mociones municipales para compensdar a autónomos por obras de "humanización"

Miércoles, 11 Febrero 2026 14:13

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) impulsará una moción municipal dirigida a los 8.132 ayuntamientos de España, entre ellos el de Soria, con el fin de que sea presentada y votada en los plenos municipales por los grupos políticos que la quieran respaldar, incorporando medidas de compensación económica para los autónomos afectados por las obras de humanización urbana.



Las actuaciones de mejora del espacio público, aunque necesarias, tienen un impacto económico directo y demostrable sobre el pequeño comercio y sobre los servicios de proximidad.

UPTA ha constatado que la disminución del tránsito peatonal se traduce en importantes pérdidas económicas.

En los casos de afección intensa, cuando las restricciones son prolongadas y afectan de manera directa al acceso y a la visibilidad de los establecimientos, la caída de facturación puede alcanzar, de media, hasta el 30 por ciento mientras duran las obras.



Este impacto resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que las obras de humanización urbana suelen tener una duración media aproximada de seis meses, periodo durante el cual los autónomos deben seguir haciendo frente a los costes fijos como alquileres, suministros, impuestos y tasas municipales.





Según las estimaciones de UPTA, un pequeño negocio a pie de calle soporta habitualmente una media de 1.500 euros anuales en impuestos y tasas municipales, incluyendo conceptos como el IBI del local, la tasa de recogida de residuos comerciales, licencias municipales, vados o tasas de ocupación pública. La combinación de una caída sostenida de ingresos y la imposibilidad de reducir gastos estructurales pone en riesgo la viabilidad de muchos pequeños negocios.



En este contexto, UPTA ha elaborado y remitido a los ayuntamientos un Plan de Compensación Municipal, que contempla bonificaciones mínimas del 50 por ciento en impuestos y tasas municipales, la devolución de importes ya abonados y la aplicación de estas medidas de forma inmediata tras la finalización de las obras, mediante la comparación objetiva de la facturación de los meses afectados con los mismos periodos de años anteriores.

Estas bonificaciones permitirían una compensación económica directa entre 500 y 1.000 euros por establecimiento afectado.



Eduardo Abad, presidente de UPTA España, ha señalado que “que los ayuntamientos deben ser plenamente conscientes del impacto real que las obras de humanización urbana tienen sobre el tejido económico local. No se pueden realizar obras de mejora que supongan un perjuicio para los pequeños negocios locales. Esta compensación supone hacer política local útil, cercana y pensada para quienes mantienen vivos nuestros barrios”.