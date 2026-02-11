Más de 8.000 mociones municipales para compensdar a autónomos por obras de "humanización"
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) impulsará una moción municipal dirigida a los 8.132 ayuntamientos de España, entre ellos el de Soria, con el fin de que sea presentada y votada en los plenos municipales por los grupos políticos que la quieran respaldar, incorporando medidas de compensación económica para los autónomos afectados por las obras de humanización urbana.
El Gobierno aprueba la subida de las pensiones y prorroga medidas del escudo social
Las actuaciones de mejora del espacio público, aunque necesarias, tienen un impacto económico directo y demostrable sobre el pequeño comercio y sobre los servicios de proximidad.
UPTA ha constatado que la disminución del tránsito peatonal se traduce en importantes pérdidas económicas.
En los casos de afección intensa, cuando las restricciones son prolongadas y afectan de manera directa al acceso y a la visibilidad de los establecimientos, la caída de facturación puede alcanzar, de media, hasta el 30 por ciento mientras duran las obras.
Este impacto resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que las obras de humanización urbana suelen tener una duración media aproximada de seis meses, periodo durante el cual los autónomos deben seguir haciendo frente a los costes fijos como alquileres, suministros, impuestos y tasas municipales.
Estas bonificaciones permitirían una compensación económica directa entre 500 y 1.000 euros por establecimiento afectado.
Eduardo Abad, presidente de UPTA España, ha señalado que “que los ayuntamientos deben ser plenamente conscientes del impacto real que las obras de humanización urbana tienen sobre el tejido económico local. No se pueden realizar obras de mejora que supongan un perjuicio para los pequeños negocios locales. Esta compensación supone hacer política local útil, cercana y pensada para quienes mantienen vivos nuestros barrios”.