Más de la mitad de las carreteras españols presentan firmes con deficiencias graves

Sábado, 31 Enero 2026 16:33

Más de la mitad de las carreteras españolas presentan firmes con deficiencias graves o muy graves. La falta de mantenimiento no sólo afecta a la infraestructura ferroviaria. Más de 34.000 kilómetros de carreteras necesitan una intervención urgente.

Así lo ha concretado la Asociación Española de la Carretera (AEC) en un informe presentado el pasado verano en Madrid sobre las “Necesidades de Inversión en Conservación 2025”, que ha cobrado actualidad tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) en el que han perdido la vida 46 personas.

Sus conclusiones son impactantes: más de la mitad (el 52 por ciento) de las carreteras españolas presentan firmes con deficiencias graves o muy graves, con un total de 33.966 kilómetros que necesitan intervención urgente, a través de actuaciones que deberían llevarse a cabo en un plazo inferior a un año.

Esta cifra supone casi el triple de los 13.000 kilómetros que en 2022 se registraron como en situación de deterioro grave o muy grave, según concluye el informe, y coloca a las carreteras españolas en la peor situación desde que en 1985 comenzaran a realizarse estos estudios.

El informe de la AEC establece que atendiendo a las deficiencias registradas, el déficit de inversión acumulado supera los 13.400 millones (13.491), frente a los 9.453 millones que se consideraban necesarios en 2022, lo que supone un incremento del 43 por ciento, donde el 20 por ciento se corresponde con la subida de los precios de las materias primas, energía y personal, y el 23 por ciento al propio deterioro de las infraestructuras.

O en otras palabras: las infraestructuras han ido perdiendo calidad a un ritmo del 8 por ciento anual.

Pero el deterioro de las carreteras españolas no es igual en todo el territorio.

La AEC realiza un ranking de infraestructuras más dañadas, siendo Aragón la comunidad que lidera el listado: “El análisis en el que se priorizan las necesidades de actuación, solo Aragón se sitúa en un nivel crítico, aunque llaman también la atención los casos de La Rioja (con un 41% de sus carreteras en situación muy grave), Castilla-La Mancha (con un 40%), Castilla y León (39%) y Galicia (38%). Por debajo de la media se posicionan, además de la Comunidad Valenciana y en orden ascendente, la Comunidad de Madrid, Extremadura, Cantabria, País Vasco, Navarra, Andalucía y Cataluña como las regiones que presentan el menor porcentaje de carreteras con deterioros de consideración”.

Soluciones

Tal y como señala la AEC en su informe, la solución vendría de la inversión en carretera.

Actualmente, se habla de un total de 13.491 millones de euros.

Si en 2022 esta cifra no alcanzaba los 10.000 millones, la falta de mantenimiento y la inflación han provocado un incremento considerable del déficit económico de las infraestructuras.

La AEC defiende una inversión repartida entre organismos públicos de la siguiente manera:

4.721 millones de euros en las carreteras que gestiona el Estado, una malla que tiene una longitud de 26.000 kilómetros.

8.770 millones de euros en las que administran los gobiernos autonómicos y forales, que suman un total de 75.300 kilómetros-

Con todos estos datos, la Asociación Española de la Carretera determina que “en un cuatrienio, a lo sumo, sería necesario intervenir en más de la mitad de las carreteras españolas (54.373 kilómetros de un total de 101.700), cuyos firmes se encuentran en la peor situación detectada desde finales de la década de los 80, principios de los 90, cuando se llevó a cabo el último gran Plan General de Carreteras de nuestra historia reciente.