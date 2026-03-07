Sánchez acusa a los líderes de PP y Vox de apoyar guerra que perjudica a españoles

Sábado, 07 Marzo 2026 13:45

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, de apoyar una guerra, la de Estados Unidos e Israel contra Irán, que va a perjudicar a los españoles al ·encarecer su día a día”.

“El No a la Guerra” ha regresado al mediodía de hoy en Soria en la campaña electoral del PSOE para las elecciones autonómicas, en un acto en el que Sánchez ha participado, junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, y en el que el PSOE ha recurrido a afiliados de otras provincias para llenar el centro cultural Palacio de la Audiencia.

Sánchez ha acusado a Feijóo y Abascal de ser “unos hipócritas, porque es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás”.

“Feijóo no va a pagar el gas o la calefacción de los españoles ni Abascal la gasolina de los tractores, pero ambos apoyan la guerra de Trump en Irán”, ha censurado ante un auditorio que ha coreado varias veces desde el principio del acto el lema ‘No a la guerra’ que ha vuelto a recuperar de nuevo Sánchez.

Sánchez ha afirmado que es un orgullo ser español por defender “lo que defendemos ante la barbarie y ante la guerra”, con la bandera de España de fondo en la gran pantalla en la que antes había aparecido el no a la guerra y entre gritos de 2presidente, presidente”,

En este sentido ha reiterado que es bueno estar al lado correcto de la historia.

Además ha resaltado el feminismo como otra de las grandes guias del PSOE

"Muchos hombres también somos feministas, es una causa que no va contra nadie, sino por los derechos de las mujeres de todo el mundo", ha recalcado.

Por su parte, el candidato socialista a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha alabado la valentía de Sánchez y ha insistido en que el PSOE –bajo cuyo Gobierno se aprobó la entrada en la OTAN- siempre ha estado al lado de la paz, tanto en Ucrania, como Palestina y ahora Irán.

"No nos vamos a arrodillar ante los poderosos, es cuestión de defender el derecho internacional y el multilateralismo, para seguir gritando el sí a la paz", ha exclamado