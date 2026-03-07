Mañueco llama a la movilización y al voto útil en busca de mayoría absoluta

Sábado, 07 Marzo 2026 14:36

El candidato popular a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha mostrado confianza en el desarrollo de la campaña electoral pero ha advertido a los votantes que cualquier voto que no sea para su candidatura será un voto para la izquierda de Pedro Sánchez.

En un acto de campaña en el aula magna Tirso de Molina, de Soria, Mañueco ha instado a su partido a "apretar el acelerador" y evitar cualquier relajación en los días finales de la campaña electoral.

"Las encuestas de hoy no valen, valen las urnas del 15 de marzo", ha advertido, reclamando una movilización plena para impedir la dispersión del voto y conseguir esa ansiada mayoría absoluta.

"Cada voto que no sea para el Partido Popular es un voto para la izquierda. Que no se engañen con otras siglas. Al final del día 15, cada escaño que no sea para el PP será un escaño más para Sánchez en Madrid", ha reiterado.

Mañueco ha avanzado su intención de completar el mandato en la Comunidad, porque, según ha señalado, no espera un cargo en Madrid ni busca un puesto de consolación.

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y aspirante a revalidar la Presidencia de la Junta ha reiterado este sábado que, tras las elecciones del próximo 15 de marzo, no alcanzará ningún acuerdo con el "sanchismo", al entender que el socialismo en la Comunidad "no es de fiar".

Mañueco ha querido marcar un claro contraste con el modelo de Sánchez, defendiendo que su propuesta es la única que ofrece "certezas frente a la incertidumbre y el bloqueo".

"Tened claro que yo voy a defender esta tierra por encima del interés de Sánchez y de sus socios. Yo no pactaré un gobierno con este sanchismo porque no es de fiar", ha subrayado el candidato, que ha aludido a las supuestas incoherencias de Carlos Martínez sobre su sintonía con el presidente del Gobierno.

"En febrero del año pasado Martínez dijo que era un sanchista converso y hace unos días dijo que no lo era. Solo hay algo peor que un sanchista, y es ser un sanchista de segunda mano como es Martínez", ha remachado entre aplausos.

Durante su discurso, Mañueco ha defendido que la política debe ser una herramienta de gestión y no un mero "espectáculo o un reality de 30 segundos para redes sociales".

Así, ha contrapuesto su programa de 1.031 medidas a los "titulares vacíos" de sus adversarios. "

El candidato del PP, ha resaltado en el "aval de la gestión" que, según ha afirmado, respalda a su Ejecutivo, situando a Castilla y León como referente en servicios públicos.

De cara a la próxima legislatura, Fernández Mañueco ha detallado varias de sus propuestas, entre ellas que en el curso 26-27 la primera matrícula del primer curso en las universidades públicas será gratuita para todos los empadronados en Castilla y León.

Para Soria, ha avanzado la creación del doble grado de Ciencias del Deporte y Fisioterapia y nuevas titulaciones ligadas a la ciencia de datos con el objetivo de que el campus soriano sea de "primera división".