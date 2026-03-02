"Escaños en Blanco", una opción para protestar por sistema político

Lunes, 02 Marzo 2026 08:37

Entre las doce opciones que tienen los electores sorianos para las próximas elecciones autonómicas se encuentra la candidatura de Escaños en Blanco, una formación que no busca gobernar sino “hackear” el sistema político pero dentro de la legalidad.

Los componentes de esta candidatura en realidad son los “no candidatos”, ya que de resultar elegidos no aceptarían ser procuradores en las Cortes de Castilla y León.

Esta formación se ha presentado en las nueve provincias de la comunidad, como lo han hecho solo nueve partidos lo hacen, para las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

Su propuesta es tan radical como sencilla: si salen elegidos, no tomarán posesión, dejando el asiento vacío y ahorrando su sueldo a las arcas públicas.

Escaños en Blanco nació en 2010 en Cataluña y, desde entonces, ha mantenido su compromiso de disolverse el día en que la ley electoral reconozca el derecho a dejar asientos vacíos mediante el voto en blanco.

El perfil de sus integrantes rompe el mito del "antisistema" clásico.

Se definen como ciudadanos motivados que han encontrado una brecha en la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General).

Su argumento es directo y claro, y es que si la ley permitiera que el voto en blanco se tradujera en asientos vacíos, ellos no tendrían razón de existir.

A diferencia de otros partidos, Escaños en Blanco tiene un solo punto programático que nunca han incumplido en las 14 concejalías que ya han dejado vacías en España: los candidatos elegidos no juran ni prometen el cargo.

Al no tomar posesión, el asiento queda físicamente vacío durante toda la legislatura. Al no haber representante, no hay sueldo, ni dietas, ni asesores, ni subvenciones por ese escaño.

El dinero se queda en el presupuesto público sin gastar.