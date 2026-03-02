La Cuerda del Pozo estabiliza sus reservas en torno al 80 por ciento

Lunes, 02 Marzo 2026 09:15

El embalse de la Cuerda del Pozo ha estabilizado sus reservas de agua en torno al 80 por ciento de su capacidad, tras días de preocupación por el desembalse masivo debido al tren de borrascas.

El embalse actualmente 197,562 hectómetros cúbicos de agua, el 79,41 por ciento de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos, según ha confirmado hoy la Subdelegación del Gobierno de Soria.

La semana pasada contenía 196,796 hectómetros cúbicos, el 79,11 por ciento.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 179,801 hectómetros cúbicos de agua, el 72,27 por ciento de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 10.00 metros cúbicos por segundo. El balance hídrico de la semana ha sido de 0,766 hectómetros cúbicos.

No ha habido precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse.