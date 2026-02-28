Soria ¡Ya! comienza por Pinares su campaña electoral

Sábado, 28 Febrero 2026 11:47

Soria ¡Ya! ha iniciado su campaña electoral en la comarca de Pinares con una jornada de contacto directo en el mercadillo de Covaleda por la mañana, y durante la tarde en Duruelo de la Sierra, Molinos de Duero, Salduero y Vinuesa. En esta última localidad se ha celebrado por la tarde el primer acto de campaña.

La jornada se ha centrado en algunos de los temas que la plataforma lleva en su programa electoral, como convertir la riqueza forestal de la zona en motor real de empleo, industria, fijación de población o trabajar desde las instituciones para paliar los problemas que causan las crecidas del río Duero.

La formación ha recordado que la provincia cuenta con una de las mayores superficies forestales de España y ha defendido la movilización de la explotación maderera racional como herramienta para generar actividad económica estable y, al mismo tiempo, reducir la carga de combustible en los montes, disminuyendo el riesgo de incendios y plagas.

Durante el acto en Vinuesa, Soria ¡YA! ha planteado un cambio en la política de lucha contra incendios forestales, apostando por la profesionalización del operativo y su integración plena en la administración autonómica, con mayor estabilidad para los trabajadores del sector.

Entre las propuestas que afectan directamente a la comarca de Pinares, la candidatura ha reiterado la creación en Soria de un Centro Autonómico de Gestión Forestal y Prevención de Incendios, que permitiría coordinar desde la provincia la planificación y respuesta ante emergencias. También ha defendido la elaboración de leyes específicas de Agentes Medioambientales y Bomberos Forestales para dotar de un marco jurídico estable y profesional al sector.

En Covaleda, Soria ¡YA! ha propuesto una serie de iniciativas que afectan directamente a la localidad y a la comarca de Pinares.

Entre ellos, el acondicionamiento, mejora y refuerzo del firme de la CL-117 entre Abejar, Molinos, Covaleda, Duruelo y Salas de los Infantes, así como la puesta en marcha de una nueva expedición de ida y vuelta los sábados entre Soria y Burgos por la carretera de la sierra. La creación de un Centro de recepción de deportistas a nivel internacional en el Centro Forestal Castejón y la inversión en la modernización y ampliación del Punto de Nieve de Santa Inés para consolidar su atractivo turístico y deportivo han sido otros de los asuntos centrales de la jornada.

Los candidatos de Soria ¡Ya! además han mostrado su preocupación por los problemas que sufren estos pueblos de la cabecera del Duero con las crecidas de río, la más reciente hace solo dos semanas.

En el plano económico, Soria ¡Ya! ha insistido en la necesidad de un Plan de reconversión de los municipios forestales con dotación económica para inversiones empresariales y creación de empleo, así como en la apuesta por convertir la provincia en referente regional en bioeconomía y economía circular.

Soria ¡Ya! defiende que Pinares no puede limitarse a ser proveedor de materia prima, sino que debe liderar la transformación y el valor añadido de sus recursos forestales.

La ruta de Soria ¡YA! continuará hoy sábado por la comarca del Moncayo y el Campo de Gómara, y por la tarde celebrará su segundo acto de campaña en El Burgo de Osma.

El domingo, la caravana volverá al Campo de Gómara y por la tarde celebrará el acto del día en Ólvega.