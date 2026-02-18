Las Jornadas de la Matanza tradicional llegan a XVII edición en San Leonardo

Miércoles, 18 Febrero 2026 16:48

Las Jornadas de la Matanza tradicional cumplirán el próximo domingo, 22 de febrero, su décimo séptima edición en San Leonardo de Yagüe, de la mano de la asociación cultural “La Caldereta”

La asociación “La Caldereta” volverá a explicar en esta jornada festiva, que comenzará a las 13:30 horas en la plaza Mayor de San Leonardo de Yagüe, cómo se celebraba antaño la matanza del cerdo, que fue durante décadas la despensa de muchos hogares de la España interior.

Socarrado, raspado y limpieza del animal, elaboración de productos de la matanza, como morcilla y chorizo, degustación de los mismos y sorteo de la canal del cerdo darán forma a esta jornada en la plaza Mayor, que estará amenizada por los Gaiteros de San Leonardo y un grupo de Bailes Regionales.

En la jornada colaboran el Ayuntamiento de San Leonardo, Caja Rural de Soria, Cruz Roja, Carnicería Alonso, Carnicería Oteo, Carnicería Carlos Sastre, Carnicería Carrefour Express y Clínica veterinaria Irune de la Vega.