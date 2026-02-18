La Cámara anima a recién llegados a Soria a participar en Kit & Coffee

Miércoles, 18 Febrero 2026 16:30

La Cámara de Comercio de Soria organiza mañana, 19 de febrero, a las 19:00 horas, la tercera edición de “KIT & COFFEE”, el encuentro de bienvenida dirigido a las personas que han llegado recientemente a la ciudad y quieren descubrir todo lo que Soria puede ofrecerles.

El evento se celebrará en el Espacio de Trabajo Colaborativo, en la calle Zapatería, 21, y tiene como objetivo facilitar la integración de los nuevos ‘sorianos y sorianas’, generando un espacio cercano donde conocer gente, compartir experiencias y acceder a información útil sobre los servicios, recursos y oportunidades disponibles en la ciudad.

Durante el encuentro, las personas asistentes recibirán un kit de bienvenida con información práctica sobre Soria y una entrada gratuita para el cine y la piscina municipal, cortesía del Ayuntamiento de Soria.

Además, el formato de café compartido permitirá fomentar nuevas conexiones personales y profesionales en un ambiente distendido y acogedor.

Tras el éxito de las dos primeras ediciones, que contaron con una excelente participación y una valoración muy positiva por parte de los asistentes, “KIT & COFFEE” se consolida como una iniciativa clave para acompañar a quienes deciden iniciar una nueva etapa en la capital soriana.

Esta acción forma parte del proyecto ‘Soria, una ciudad para vivir’, impulsado por la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Soria, cuyo objetivo es atraer y acompañar a nuevos residentes, poniendo en valor la calidad de vida, las oportunidades laborales y empresariales, así como la oferta cultural, deportiva y social de la ciudad.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la web www.soriaparavivir.es o escaneando el código QR disponible en el cartel informativo.

Desde la Cámara se ha animado especialmente a quienes hayan llegado recientemente a Soria -por motivos laborales, académicos, familiares o personales- a participar en este encuentro y comenzar a tejer su red de contactos desde el primer momento.