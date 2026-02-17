RetechFOR impulsa digitalización de gestión cinegética con sistema para controlar capturas

Martes, 17 Febrero 2026 17:12

El proyecto RetechFOR avanza en la modernización del sector cinegético con el desarrollo de un sistema telemático de control de capturas que permite registrar y gestionar en tiempo real la actividad cinegética en los cotos de caza de Castilla y León.

Esta solución tecnológica, nacida en el seno de la AG RetechFOR y desarrollada por Cesefor, sustituye el tradicional sistema de precintos físicos por un modelo completamente digital, más ágil, seguro y transparente.

La herramienta viene a dar respuesta a una necesidad planteada por la Junta de Castilla y León, y está compuesta por una aplicación móvil y una plataforma web que facilitan el registro inmediato de las capturas por parte de los cazadores, así como su seguimiento y validación por los gestores de los cotos y la administración pública.

De este modo, se mejora de forma notable la disponibilidad de datos fiables y homogéneos, fundamentales para una gestión cinegética eficiente y basada en información real.

Uno de los principales retos del sector cinegético es la falta de información actualizada y precisa sobre las capturas realizadas, lo que dificulta el control de cupos y la toma de decisiones.

El sistema telemático desarrollado en RetechFOR responde a esta necesidad, permitiendo un control más riguroso de las capturas y reforzando la trazabilidad y la transparencia de todo el proceso.

Entre los elementos más innovadores de CapturCyL, que es el nombre de la aplicación, destaca la eliminación del precinto físico, sustituido por un sistema digital que registra la información en tiempo real y la comparte automáticamente entre todos los agentes implicados.

Esta digitalización no solo reduce cargas administrativas, sino que también contribuye a prevenir prácticas irregulares y a reforzar la confianza de la sociedad en la gestión cinegética.

El impacto esperado de esta herramienta es significativo tanto a nivel ambiental como social y económico. Gracias a una mejor planificación de los aprovechamientos cinegéticos y a un mayor control de los cupos, se favorece una gestión más sostenible del recurso, al tiempo que se optimizan los procesos administrativos y se mejora la coordinación entre cazadores, gestores de cotos y administración.

Con este desarrollo, RetechFOR consolida su apuesta por la innovación tecnológica aplicada al ámbito forestal y rural, demostrando cómo la digitalización puede convertirse en una palanca clave para una gestión más eficiente, transparente y sostenible de los recursos naturales.

Sobre RetechFOR

El proyecto RetechFOR, Red Tecnológica y Territorial para el monitoreo forestal y reducción de desastres ambientales como palancas para el desarrollo de la bioeconomía forestal, es una de las iniciativas del programa RETECH, Redes Territoriales de Especialización Tecnológica, herramienta lanzada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. RetechFOR lo desarrollan la Junta de Castilla y León y el Gobierno de Canarias.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos europeos Next Generation EU.

El importe del proyecto es de 28,45 millones de euros, cofinanciados el 75 % por la Unión Europea y el 25 % por las comunidades autónomas de Castilla y León y Canarias.

RetechFOR pretende digitalizar y transformar el sector forestal mediante el uso de tecnologías avanzadas que permitan monitorear el entorno natural y prevenir desastres ambientales a través de la mejora de la gestión forestal y la prevención de incendios, reforzando también la economía local y reduciendo la huella de carbono.

Para hacer frente a esta transformación, se constituye un consorcio tecnológico que se ocupará de la ejecución de los desarrollos y soluciones digitales más relevantes, para lo que se dispondrá de un presupuesto de 9.453.709 euros.

Este consorcio, integrado por la Fundación Cesefor, lo integran además los centros tecnológicos ITCL, AIR INSTITUTE, CARTIF, ITAGRA y CTME; las Universidades de León (ULE) y Valladolid (UVa), y las empresas LUCE y VEXIZA.

Más información: https://retechfor.es