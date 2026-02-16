Charla-testimonio en el Casino de Soria con Jornada Mundial del Enfermo

La Diócesis de Osma-Soria organiza el próximo 20 de febrero una charla-testimonio con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo.

La charla-testimonio se celebrará el próximo viernes, a las 19:30 horas, en el salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia.

Marta Enríquez Gómez ofrecerá esta charla-testimonio titulada " Amar y acompañar el dolor de un hijo hasta el final de la vida".

La Jornada Mundial del Enfermo, instituida por San Juan Pablo II en 1992, busca ser un momento privilegiado de oración, de cercanía y de reflexión para toda la comunidad eclesial y para la sociedad civil, llamada a reconocer el rostro de Cristo en los hermanos y hermanas marcados por la enfermedad y la fragilidad.

Al igual que el buen samaritano que se detiene y se inclina ante el herido en el camino, la comunidad cristiana está llamada a detenerse ante quien sufre, y a dar testimonio evangélico de cercanía y servicio hacia los enfermos y los más vulnerables.

En esta Campaña se pone en el centro el cuidado a los enfermos.