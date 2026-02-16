Sarnago convoca tercera edición de certamen que une literatura, imagen y territorio

Lunes, 16 Febrero 2026 15:13

La Asociación Amigos de Sarnago ha convocado la III edición del Concurso Literario "Abel Hernández", una iniciativa cultural ya consolidada que invita a escritores de cualquier lugar a crear un relato breve a partir de una imagen vinculada al mundo rural y al paisaje de Sarnago.

El certamen mantiene el formato que ha caracterizado sus ediciones anteriores: relatos de temática libre inspirados en una fotografía, con una extensión máxima de 300 palabras.

En esta edición, la imagen propuesta —obra de Marcos Carrascosa— muestra una ventana abierta en una construcción tradicional, una metáfora visual que sugiere memoria, tránsito y futuro, y que sirve de punto de partida para la creación literaria.

El concurso contempla un premio de 400 euros y dos accésits de 150 euros, además de trofeos y lotes de libros, y establece como fecha límite de recepción de textos el 3 de mayo.

Las bases completas pueden consultarse en la web (https://sarnago.com/concurso-literario/), donde se detalla el procedimiento de participación y los criterios de valoración.

Desde su creación, el Concurso Literario «Abel Hernández» ha despertado un notable interés, con una amplia participación en sus ediciones anteriores, que reunió a autores y autoras de distintos puntos de España y del extranjero.

Este respaldo llevó a la organización a publicar sendos libros recopilatorios con los relatos seleccionados, convirtiendo el certamen no solo en un premio literario, sino también en un proyecto editorial y de memoria colectiva.

El concurso lleva el nombre de "Abel Hernández" como homenaje a su trayectoria literaria y a su vínculo con el mundo rural, y se ha consolidado como uno de los ejes culturales impulsados desde Sarnago.

Cultura para recuperar un pueblo

Más allá del certamen, esta iniciativa forma parte de un proyecto más amplio de recuperación de Sarnago a través de la cultura.

Este pequeño pueblo de las Tierras Altas de Soria, que llegó a quedar deshabitado tras el proceso de despoblación rural del siglo XX, lleva más de cuatro décadas trabajando para mantenerse vivo gracias al impulso de la Asociación Amigos de Sarnago.

La recuperación de viviendas, la puesta en marcha de actividades culturales, la celebración de tradiciones como las Móndidas, la creación de una revista propia, la Semana Cultural, el museo etnográfico o la transformación del antiguo lavadero en biblioteca son algunos de los ejemplos de cómo la cultura se ha convertido en una herramienta fundamental para devolverle sentido y vida al pueblo.

El Concurso Literario «Abel Hernández» se inscribe en esa misma

filosofía: hacer de la palabra escrita un puente entre memoria y presente, y demostrar que la cultura no solo preserva el pasado, sino que también puede abrir caminos de futuro para el medio rural.

Con esta tercera edición, Sarnago vuelve a invitar a mirar despacio, a escribir desde la emoción y a formar parte de un proyecto colectivo donde literatura y territorio dialogan.