La Mancomunidad de Tierras Altas pone en marcha su pasaporte turístico digital

Miércoles, 11 Febrero 2026 16:05

La Mancomunidad de Tierras Altas de Soria ha puesto en marcha el pasaporte turístico digital "Asómate a Tierras Altas".

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) “La huella de la trashumancia” financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos Unión Europea – Next Generation EU.

El 23 de diciembre de 2021 se publicó el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo, por el que se adjudicó a la Mancomunidad de Tierras Altas un Plan de Sostenibilidad por un total de 2.956.866 €. Entre las actuaciones aprobadas en este proyecto se planteaba la virtualización de la oferta del producto turístico.

Desde el año 2017 está en marcha el proyecto "Conquistando Soria. Asómate a Tierras Altas" que incluye un pasaporte turístico que se puede obtener en las oficinas de turismo de Soria.

Este pasaporte sirve para recorrer las 18 localidades de Tierras Altas, marcando la visita en diferentes puntos de interés a lo largo de más de 80 kilómetros. Se pintaron murales en los pueblos en los que se incluyó un sello en relieve y marcando con un lápiz sobre el papel, que se coloca sobre el troquel quedaba grabado el dibujo en el documento.

El presente proyecto pretende mantener ese formato analógico y compatibilizarse con un sello digital, de manera que, en estos momentos, donde la tecnología aporta nuevas soluciones, se hace necesario plantear estrategias para poder dar respuesta a las necesidades a través en cualquier medio digital, para crear una experiencia única en la fidelización del visitante.

Este nuevo pasaporte digital pretende mejorar la experiencia del viajero que quiera descubrir la comarca de Tierras Altas, desarrollando esta aplicación para dispositivos móviles. Este nuevo formato contiene además un juego interactivo, una especie de gymkana digital con preguntas de cada una de las localidades y audios con lo más relevante de las mismas, por lo que el pasaporte turístico digital funciona también como audioguía de la comarca.

Una vez registrado en la aplicación, requisito fundamental para poder expedir el diploma final acreditativo de haber completado el requisito, hay que seleccionar la localidad visitada y escanear el código QR que se han instalado, siguiendo la dinámica del pasaporte físico, junto a los sellos en relieve. Dado que cada uno de los puntos está geo referenciado el GPS del móvil validará la ubicación y desbloqueará la correspondiente pregunta.

Una vez completados todos los sellos del pasaporte, se obtendrá de manera automática un diploma digital personalizado.

Al igual que en el caso del pasaporte en papel, el diseño, personajes y textos han sido desarrollados por la empresa soriana Numanguerrix, con un elemento que sirve de imagen e hilo conductor a todo el proyecto, la oveja Pelendona.

El pasaporte digital de Tierras Altas comprende las siguientes localidades: Magaña, Pobar, Villarraso, Valtajeros, Valdelavilla, San Pedro Manrique, Sarnago, Yanguas, Villar del Río, Bretún, Vizmanos, Valloria, Los Campos, Castilfrio de la Sierra, Aldealices y Carrascosa de la Sierra.

Además, aunque no pertenecen a la Mancomunidad, también se incluyen en el proyecto las localidades de Almajano y Suellacabras y la ciudad de Soria, porque formaron parte del proyecto y pasaporte original.

Para poder acceder a la aplicación solo hay que escanear el código QR que se puede encontrar en las oficinas de turismo de Soria, Garray, San Pedro Manrique, Villar del Río y Yanguas, y en la web de turismo de la Mancomunidad tierrasaltasturismo.es