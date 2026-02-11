Presentación en Soria de novela que aborda violencia entre alumnos

Miércoles, 11 Febrero 2026 17:06

La escritora logroñesa Irene Castellanos presenta este viernes, 13 de febrero, en Soria, su primera novela que aborda la violencia entre los alumnos, un auténtico problema social.

La presentación será este viernes 13 de febrero, de 19.00 a 20.30 horas, en la librería Santos Ochoa, en la plaza del Rosel y San Blas, en Soria capital.

A raíz de una desagradable experiencia por la relación tóxica de una de sus alumnas, decidió escribir el breve libro de 80 páginas “¿Otra? Otra más...”, que en apenas un año se ha convertido en todo un fenómeno editorial entre familias, estudiantes y profesorado.

La historia que cuenta está basada en hechos reales aunque con nombres y ubicaciones inventadas.

Los protagonistas son Anabel, una estudiante de 14 años, y Quique, un chico con el que comienza a salir.

El maltrato de él a ella desemboca en una cadena de violencia que acaba implicando a familiares y amigos.

Irene Castellanos León (Logroño, 1987), filóloga y escritora, actualmente es profesora de secundaria de Lengua Castellana y Literatura y Francés.

Sus últimas publicaciones han sido unos cuadernillos de actividades de francés, Vive les vacances (Educalia) con los que demuestra que está inmersa en el mundo de la docencia.

De su convivencia diaria en las aulas con adolescentes de Secundaria ha obtenido parte de su inspiración para escribir esta novela juvenil.

La autora dedica esta novela a todas las personas que la apoyan incondicionalmente en sus proyectos y que, sobre todo, la animan a seguir escribiendo.