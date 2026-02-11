Soria ¡Ya! aborda principales retos para desarrollo de la provincia con la Cámara

Miércoles, 11 Febrero 2026

Soria ¡Ya! ha mantenido este miércoles una reunión de trabajo con representantes de la Cámara de Comercio de Soria en la que ha abordado los principales retos para el desarrollo económico de la provincia.

En el encuentro han participado los candidatos de Soria ¡Ya! Ángel Ceña e Inmaculada Ramos y representantes de distintos sectores empresariales de la provincia.

Durante la reunión, Soria ¡Ya! ha podido constatar la profunda preocupación del tejido empresarial por el envejecimiento del empresariado soriano y las dificultades para garantizar el relevo generacional.

Casi el 50 por ciento de los empresarios de Castilla y León supera los 55 años, una realidad que exige medidas urgentes para facilitar el traspaso de negocios y fomentar el emprendimiento si se quiere evitar el cierre progresivo de actividad en la provincia .

La plataforma también ha compartido la inquietud por la falta preocupante de profesionales en determinados sectores estratégicos.

El desajuste entre la oferta formativa y las necesidades reales de las empresas obliga a adaptar tanto la Universidad como la Formación Profesional a la estructura productiva de Soria, reduciendo el “gap” existente y orientando la formación hacia perfiles demandados .

Otro de los asuntos centrales ha sido la necesidad de estabilidad política y colaboración institucional.

Desde Soria ¡YA! se ha coincidido en que las empresas necesitan un entorno previsible y coordinación real entre administraciones para poder planificar inversiones, consolidar proyectos y generar empleo estable .

Asimismo, se ha abordado la urgencia de agilizar los trámites burocráticos para la instalación o ampliación de empresas. La lentitud administrativa y la complejidad de los procedimientos suponen un freno añadido para el desarrollo económico de la provincia, por lo que se ha defendido una simplificación efectiva y cauces más directos de interlocución con el tejido empresarial .

En el ámbito de la competencia desleal, se ha trasladado la preocupación por las actividades económicas ilegales, que perjudican a quienes cumplen con la normativa y sus obligaciones fiscales. Soria ¡YA! ha subrayado la importancia de reforzar la lucha contra estas prácticas .

La estructura poblacional dispersa de la provincia ha llevado también a poner sobre la mesa la necesidad de apoyar el transporte de trabajadores, tanto para quienes residen en la capital y trabajan en otros puntos del territorio como para quienes viven en el medio rural y se desplazan a Soria ciudad. Estas medidas se consideran estratégicas para facilitar el acceso al empleo y fijar población .

Por último, se ha analizado el problema de acceso a la energía y la falta de potencia eléctrica suficiente para nuevos desarrollos industriales. Soria ¡YA! ha defendido la necesidad de una planificación energética racional y coordinada entre administraciones, que permita aprovechar los recursos del territorio como palanca de atracción empresarial .

Previamente, por la mañana, representantes de Soria ¡Ya! han mantenido una reunión con Amnistía Internacional, en la que se ha abordado la preocupación por la situación de los derechos humanos y se ha constatado coincidencia en algunos puntos relevantes relacionados con la prestación de los servicios sanitarios, las necesidades de vivienda y otras cuestiones sociales que afectan directamente a la ciudadanía de la provincia.

Esta reunión con la Cámara de Comercio se suma a los encuentros ya mantenidos por Soria ¡Ya! con representantes del comité de trabajadores del Ayuntamiento de Soria, el comité de empresa de Tableros Losán y los sindicatos UGT, SAECYL, CCOO, CSIF, USO, Grupos de Acción Local y la Plataforma Ciudadana de Almazán, en el marco de una ronda de contactos que la plataforma está intensificando para elaborar un programa centrado en las necesidades reales del tejido productivo, social y laboral de la provincia.