Toma posesión el nuevo comisario jefe de la Comisaría de la Policía en Soria

Lunes, 02 Febrero 2026 16:56

La Subdelegación del Gobierno en Soria ha acogido hoy el acto institucional de toma de posesión del nuevo comisario jefe provincial de la Comisaría de la Policía Nacional en Soria, Luis Jiménez de Mingo.

El acto ha estado presidido por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, con la asistencia del jefe superior de Policía de Castilla y León, Juan Carlos Hernández, el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, el jefe regional de operaciones, Jesús del Amo, y representación de instituciones sorianas, parlamentarios, además de autoridades judiciales, universitarias y militares, miembros de la Policía Nacional, responsables de la Guardia Civil y de la Policía Local y familiares del nuevo comisario.

En las intervenciones se ha trasladado un recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz.

El acto se ha celebrado dos semanas más tarde de lo inicialmente previsto debido al aplazamiento acordado por la declaración de luto nacional.

En su intervención, el delegado del Gobierno ha enmarcado la toma de posesión como un acto “estrictamente institucional” y ha puesto el acento en la provincia como un territorio que demanda “cercanía, profesionalidad y respuesta”.

Ha señalado que los buenos niveles de seguridad exigen constancia, porque la seguridad “no es un estado definitivo”, sino una tarea continua que se sostiene con prevención, presencia, cooperación institucional y confianza ciudadana.

Sen ha advertido de la evolución de las amenazas y ha citado el crecimiento de la delincuencia a través de medios tecnológicos, con especial atención a la lucha contra la ciberdelincuencia y al acompañamiento a las víctimas. También ha aludido a la necesidad de vigilancia frente a los delitos de odio y a la protección de colectivos vulnerables, con mención expresa a menores, mujeres víctimas de violencia, personas mayores, personas con discapacidad y situaciones de vulnerabilidad social. En el mismo marco, ha destacado la importancia de mantener la determinación frente a la trata y la explotación de seres humanos.

Código ético

A continuación, el jefe superior de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León ha destacado el perfil operativo del nuevo comisario, con una trayectoria vinculada de forma mayoritaria a la investigación.

Ha recordado que Jiménez de Mingo inició su carrera en 1992 y ha valorado su progresión profesional desde la escala básica, así como un “magnífico bagaje profesional” y formativo. También ha subrayado el valor del código ético y de los principios de servicio, dignidad, entrega y lealtad como guía del mando, con la entrega simbólica del bastón de mando en el acto.

En su alocución, Jiménez de Mingo ha agradecido la confianza depositada en él por la dirección policial. Ha afirmado que asume el cargo con dedicación plena y compromiso con la ciudadanía, y ha expresado un reconocimiento público a quienes le precedieron al frente de la Comisaría Provincial, con mención a Francisco Moñux y a otros mandos que han formado parte de esa continuidad profesional, como Honorio Pérez y Juan José Campesino.

El nuevo comisario ha destacado el nivel del equipo humano de la comisaría y ha manifestado su objetivo de que Soria mantenga sus altos estándares de seguridad. Entre las prioridades que ha citado figuran la lucha contra la violencia de género y la protección de las víctimas, la ciberdelincuencia, la delincuencia organizada, la trata de seres humanos, los delitos contra la libertad sexual, los delitos graves contra las personas, la presencia policial uniformada y la atención a la amenaza terrorista.

Ha defendido la coordinación con el resto de instituciones y cuerpos implicados en la seguridad y ha expresado su disposición a profundizar en el contacto con colectivos y tejido social, además de mantener una relación institucional, fluida y profesional con los medios de comunicación.

Currículum

Luis Jiménez de Mingo, nacido en Madrid y con raíces sorianas, es diplomado en Graduado Social (1994) y licenciado en Ciencias Policiales por la Universidad de Salamanca (2002).

Inició su carrera en el Grupo de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid.

Tras el ascenso a inspector, asumió funciones de investigación en Gandía y en Madrid.

En 2015 ascendió a inspector jefe, con destino como jefe de Policía Judicial en Aranjuez, y más tarde trabajó en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, con responsabilidad operativa en la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos.

Es comisario desde 2021. Estuvo destinado en Palencia, una capital de provincia con muchas similitudes con Soria en materia de seguridad.

También estuvo destinado en Madrid y la Comisaría General de Policía Judicial.

Cuenta con más de 150 felicitaciones públicas y diversas condecoraciones al mérito policial y a la dedicación al servicio.

El acto ha concluido con un mensaje de colaboración institucional para facilitar el trabajo diario de la Policía Nacional en la provincia, con el objetivo compartido de proteger derechos y libertades y garantizar la convivencia en Soria.