La Junta promueve vocaciones científicas entre las jóvenes de FP a través del "FP Steam"

Jueves, 19 Marzo 2026 19:24

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha presentado hoy el programa ‘FP Steam’, impulsado por el Ejecutivo autonómico y que se desarrolla en colaboración con la Fundación Empresa Familiar.

Una vez suscrito el protocolo el pasado año, esta iniciativa ha echado a andar con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas entre las jóvenes castellanas y leonesas que decidan estudiar un ciclo formativo. Un protocolo que establece un marco de colaboración con una serie de actuaciones, al que la Junta aporta 215.000 euros.

El acto ha tenido lugar en la sede de la empresa Konverxo, en Valladolid, lugar en el que Isabel Blanco ha agradecido la disposición de la entidad para fomentar conjuntamente las áreas ‘Steam’ —ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas— entre las jóvenes que opten por estudiar una formación profesional, puesto que se trata de sectores altamente productivos, pero con una baja representación femenina.

De este modo, se pretende alcanzar la igualdad en el empleo a través del impulso del talento femenino en los ciclos formativos relacionados con las ramas tecnológicas y científicas como la fabricación mecánica, electricidad y electrónica, energía, construcción y obra civil, robótica o química industrial, áreas muy masculinizadas.

Para ello, se están llevando a cabo diferentes actividades como talleres de orientación, sensibilización e información para las alumnas en fase de elección de estudios, con el objetivo de desmontar los prejuicios que rodean a las ramas técnicas de la FP; unas sesiones que se pueden extender a las familias de las alumnas, así como también se forma a los docentes y orientadores.

Además, se van a realizar encuentros con mentoras con el objetivo de que las participantes sean testigo de ejemplos de éxito que les sirvan de inspiración, así como visitas a empresas y centros tecnológicos, para que los conozcan de primera mano. Y, en el transcurso del programa, está previsto impartir sesiones para fomentar el emprendimiento de las alumnas, y acciones de reconocimiento a estas, a las empresas y a los proyectos más destacados en cuanto a su contribución a ‘FP Steam Mujer’. Todo ello va acompañado de campañas de comunicación dirigidas a las jóvenes de Castilla y León, para mostrarles todas las posibilidades de estas áreas.

Para garantizar una ejecución eficaz del programa, se ha elaborado un estudio detallado de la oferta y situación de la FP en la Comunidad orientado a analizar el alumnado femenino matriculado en áreas ‘Steam’, así como a detectar refrentes femeninos en estos sectores y establecer la posibilidad de desarrollar alianzas estratégicas con empresas de estos ámbitos en Castilla y León.

Otro de los pasos que se han dado es el lanzamiento de la web del programa, https://fpsteammujer.es , que centraliza la información para facilitar la participación de las jóvenes y aglutinar todas las acciones formativas o de comunicación. Además, se han creado tres avatares digitales mediante inteligencia digital para que explique a las posibles interesadas cómo es el día a día en un ciclo formativo ‘Steam’ o en un trabajo de este sector.

Sectores con presente y futuro

Tal y como ha explicado la número dos del Gobierno autonómico, estos sectores productivos son los que mayor proyección tienen en el futuro: cuentan con una alta empleabilidad, unos salarios competitivos y un gran potencial de crecimiento.

Sin embargo, solo un 16 por ciento de las alumnas de los ciclos de Formación Profesional elige alguno relacionado con la ciencia o la tecnología: en el ámbito de la electricidad y la electrónica, el porcentaje ronda el 1,1 por ciento.

En fabricación mecánica, el 0,5 por ciento, y en transporte y mantenimiento de vehículos, el 1 por ciento.

En lo que respecta al sector informático, las mujeres no superan el 2,4 por ciento.

Es decir, el mercado demanda perfiles técnicos, pero muchas jóvenes se quedan fuera.

Todo esto supone, ha manifestado Isabel Blanco, una significativa brecha de género que repercute sobre el mercado laboral. Y es que, ha añadido, este contexto de manifiesta desigualdad no sólo limita las oportunidades profesionales femeninas, sino que afecta negativamente a la propia competitividad de sectores estratégicos y emergentes. Por ello, ha añadido, es necesario estimular el talento tecnológico de las mujeres, demasiadas veces oculto, para que puedan desarrollar sus vocaciones científicas y tecnológicas.

‘Stem’ para todas las etapas educativas

Con la puesta en marcha de este programa, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades alcanza así todas las etapas educativas promoviendo las ramas científicas y técnicas entre las alumnas a través de diferentes iniciativas.

‘Stem Talent Girl’ es una de ellas. Está dirigida a alumnas de Secundaria y de la universidad y este año ya va por su novena edición. Ya se ha formado a más de 8.000 alumnas, cuenta con once sedes —las nueve provincias de Castilla y León, una en Madrid y otra online— para que ninguna joven de la Comunidad, independientemente de dónde resida —fuera de ella o en el medio rural— se quede sin participar.

El pasado curso formaron parte 1.120 alumnas, un 14 % más que el anterior (983) en 196 centros, una decena más. Cuenta con una red de 489 mentoras y 70 entidades colaboradoras entre empresas e instituciones.

Pero también se puso en marcha la versión para los más pequeños: el programa ‘Steam Talent Kids’, dirigido a niños y niñas de educación infantil y primaria, con prioridad para los residentes en el medio rural. En esta iniciativa, los alumnos trabajan en la creación de un robot para, posteriormente, participar en competiciones entre los centros. El año pasado participaron 1.515 niños, 101 más que el anterior, distribuidos en 38 centros y que contaron con la colaboración de 87 maestros.

Además, la Junta también cuenta con el programa ‘Musiarq’, mediante el cual se promueve el interés de los más pequeños por la ciencia y la tecnología a través de la arquitectura y la música. En la última edición formaron parte 916 menores de nueve centros escolares del medio rural, junto a 56 profesionales de la docencia.

Para cerrar el círculo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades también fomenta la contratación laboral de las mujeres jóvenes en sectores muy masculinizados, como son los relacionados con las tecnologías. En este caso, se cubre el 100 % de las cuotas de la Seguridad Social durante un año a las empresas que contraten a una mujer de hasta 30 años, o de ellas mismas si se dan de alta como autónomas.