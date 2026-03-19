La Junta subvenciona apertura de 267 templos en Semana Santa

Jueves, 19 Marzo 2026 12:28

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado la concesión de subvenciones, por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por un importe total de 65.885 euros, a once diócesis y archidiócesis de la Iglesia titulares de templos en Castilla y León para financiar el Programa de Apertura de Monumentos en Semana Santa 2026.

La Junta constituye grupo técnico para seguimiento de programas de críbado de cáncer BENEFICIARIO Nº TEMPLOS Archidiócesis de Burgos 25 Diócesis de León 11 Diócesis de Astorga 17 Diócesis de Osma-Soria 34 Diócesis de Palencia 45 Diócesis de Salamanca 10 Diócesis de Ciudad Rodrigo 11 Diócesis de Segovia 46 Archidiócesis de Valladolid 62 Diócesis de Zamora 3 Diócesis de Plasencia (Salamanca) 3 TOTAL: 11 267

Este programa se llevará a cabo entre el 27 de marzo y el 5 de abril y su objetivo es facilitar el acceso gratuito a los visitantes durante el periodo vacacional.

Con este programa, la Junta subvenciona a las diócesis por los 267 templos que han puesto a disposición para la visita, distribuidos por 212 localidades de la Comunidad, situados en su mayoría en el entorno rural.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte viene desarrollando los Programas de Apertura de Monumentos de Castilla y León, con el objetivo de conseguir una mayor disponibilidad de recursos dentro de la oferta cultural y turística de la Comunidad, lo que en periodos de gran afluencia de visitantes, como son los de la Semana Santa o el verano, posibilitan el acceso y conocimiento de un mayor número de recursos culturales y artísticos de la Comunidad que habitualmente no son visitables o tienen condiciones de visita muy limitadas.

Asimismo, el incremento de los visitantes que son atraídos por la realización de estos programas de apertura de iglesias o templos contribuye a la dinamización económica y social de los municipios y del entorno, mayoritariamente rural.

Los beneficiarios de estas subvenciones son las diócesis y archidiócesis de la Iglesia que cuenten con iglesias o templos ubicados en la Comunidad, para facilitar la entrada gratuita de visitantes.

El programa financia la disponibilidad de una persona para la apertura de los templos incluidos en el programa, en los días y horas que se hayan establecido, contribuyendo, además, a sufragar los gastos de encendido de luces y otros costes indirectos de esta actividad que garanticen la apertura de las iglesias y templos.

Concretamente, en el programa de Apertura de Monumentos en Semana Santa 2026, estas subvenciones de la Junta permitirán que un total de 212 localidades puedan abrir a la visita pública templos e iglesias durante el periodo vacacional, entre el 27 de marzo y el 5 de abril.

La distribución de templos por cada diócesis y archidiócesis que se subvencionan en este programa de Semana Santa 2026 aparece en el documento adjunto.