La Cofradía de las Siete Palabras visita la exposición de Las Edades, en Zamora

La Cofradía de las Siete Palabras ha advertido que quedan las últimas plazas libres para su viaje a ver la exposición de las Edades del Hombre, en Zamora

El viaje es el fin de semana del 7 y 8 de marzo.

Si está interesado llame al teléfono de la cofradía lo antes posible: 687004562.

En dicho teléfono se informará de la forma de reserva y pago del viaje, además de resolverle todas las dudas.

En el precio está incluido el autobús ida y vuelta desde Soria, alojamiento y desayuno en Zamora, comidas y visitas guiadas a Zamora, exposición de Las Edades del Hombre y Toro.

El sábado se visitará la ciudad de Zamora y la citada exposición y el domingo se hará lo propio en Toro, donde se comerá.

