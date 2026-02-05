La estación de autobuses de Soria suma consigna inteligente de equipajes

Jueves, 05 Febrero 2026 09:06

La estación de autobuses de Soria cuenta desde finales de enero con un nuevo servicio de consigna inteligente de equipajes.

El nuevo servicio está pensado tanto para los viajeros que utilizan el autobús como para cualquier vecino de Soria que necesite guardar temporalmente una maleta, mochila o bolsas.

El sistema, instalado dentro de la propia estación, permite dejar el equipaje de forma segura y automatizada, con un proceso sencillo y sin esperas.

Es una solución útil para casos habituales como llegar antes del check-in, salir después del check-out, tener tiempo entre conexiones, o querer pasear y hacer gestiones en la ciudad sin ir cargado con maletas.

Pago y reserva: el servicio se puede usar de dos maneras:

Directamente en el propio TPV del taquillero, en la estación.

Haciendo la reserva por internet, en www.ohmylock.com.

El acceso a las consignas está ligado al horario de apertura de la Estación de Autobuses de Soria.

Las maletas pueden permanecer dentro de las taquillas aunque la estación esté cerrada, pero solo podrás dejarlas o recogerlas en los horarios siguientes:

Lunes a sábado: 6:50 – 22:30

Domingos y festivos: 8:30 – 22:30

Oh My Lock!, la empresa que gestiona este servicio, ofrece taquillas de diferentes tamaños para que se pueda guardar el equipaje en Soria de forma cómoda y segura.

Desde maletas de cabina hasta bultos grandes, solo hay que elegir la consigna que mejor se adapte a cada viaje y pagar solo pr el espacio que se necesite.

La información completa del servicio y la reserva online están disponibles en: www.ohmylock.com/consignas-equipaje-soria/