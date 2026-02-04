Respaldo de asociación a posible prohibición de acceso a redes sociales a menores de 16 años

Miércoles, 04 Febrero 2026 19:28

Adolescencia Libre de Móviles ha aplaudido hoy el anuncio del presidente del Gobierno de establecer una prohibición de acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

"Entendemos que entra dentro del contexto de tramitación de la nueva Ley orgánica de protección del menor en entornos digitales, a la que presentamos enmiendas, como grupo de interés. Es fundamental que el anuncio de prohibición de acceso a las personas menores de edad en redes sociales venga acompañado de medidas de verificación de edad y de sanciones penales a las tecnológicas que no la cumplan", ha asegurado la citada asociación.

Hasta la fecha, algunas plataformas de la industria tecnológica no han llevado a cabo medidas eficaces para proteger a los menores y ellas son las responsables de la crisis de salud mental y de atención que el uso de sus productos está generando en la población infantojuvenil.

Establecer una edad mínima para el acceso a redes sociales le parece a esta asociación, más que una prohibición dirigida a la infancia y adolescencia, una prohibición a las plataformas de recopilar sus datos, dirigir publicidad y contenidos inadecuados para su edad, además de protegerles frente al contacto con personas adultas.

Como problema complejo que es, el establecimiento de una edad mínima de acceso no resolverá todos los problemas, pues es esperable que haya adolescentes que busquen alternativas para saltarse la norma, al igual que ocurre con el tabaco o el alcohol, pero esta regulación es un paso imprescindible para generar conciencia en las familias y asignar a la industria la responsabilidad que le corresponde.

"Recordamos de nuevo que nos toca seguir haciendo pedagogía, las redes sociales son nocivas para los menores, y debemos protegerlos. Las familias deben tener acceso a esta información y animamos a que retrasen al máximo la entrega de smartphones y cumplan con las recomendaciones por edad de la Asociación Española de Pediatría, porque ya sabemos que, a edades tempranas, los perjuicios son claramente superiores a los beneficios", ha advertido.

Unicef

Según Unicef, los niños y niñas pasan en su smartphone una media de cinco horas diarias, que sustituye actividades beneficiosas para su desarrollo y genera insomnio, falta de concentración o desconexión de la familia, entre otros.

Además, el 90 por ciento del tiempo de smartphone lo pasan en redes sociales.

Adolescencia Libre de Móviles ha asegurado que trabaja por un cambio de cultura digital en este sentido, apoyado por su gran pacto social en www.pacto.adolescencialibredemoviles.es que ya cuenta con casi 22.000 familias adheridas, comprometidas a retrasar hasta los 16 años la entrega del smartphone.

Existen organizaciones similares a Adolescencia Libre de Móviles en más de cuarenta países de todo el mundo, trabajando por la protección de las personas menores de edad en el entorno online.

La formación y acompañamiento de las familias en la introducción de la tecnología sigue siendo clave, pero esta ley es un primer paso fundamental para generar conciencia y asignar a la tecnología el lugar que debe ocupar en nuestras vidas.