El patrimonio cultural palestino se enseña en exposición en Soria

Miércoles, 28 Enero 2026 17:11

Una muestra del patrimonio cultural palestino se puede contemplar en Soria hasta el 28 de febrero, en el centro cultural Palacio de la Audiencia, de la mano de la exposición “Paljordán – Museo en Red para Palestina”.

El Ayuntamiento de Soria ha inaugurado la exposición “Paljordán – Museo en Red para Palestina”, una muestra que forma parte de un proyecto internacional destinado a preservar, visibilizar y proteger el patrimonio cultural palestino a través de una red de colecciones físicas y digitales.

La coordinadora del proyecto, Carmen Ruiz, ha señalado que Paljordán es un museo en red, un proyecto vivo y en construcción que reúne colecciones dispersas en distintos países, con piezas aportadas por familias palestinas y colaboradores internacionales.

“Es un trabajo colectivo y en curso, no definitivo, que encuentra en Soria un espacio magnífico, abierto, digno museísticamente y con una población donde la cultura, la solidaridad y la vida humana importan", ha subrayado.

Ruiz ha destacado que la exposición reúne textiles tradicionales palestinos, bordados reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, vestidos históricos de distintas regiones, pañuelos tradicionales kufiya, fotografías patrimoniales, mapas históricos y contemporáneos, monedas del periodo del Mandato Británico, postales antiguas, utensilios cotidianos y objetos cargados de memoria personal y colectiva.

Entre las piezas más emotivas se encuentra un pañuelo donado por la familia de Carmen Aiyón, cooperante soriana fallecida, que trabajó en Palestina, así como vestidos procedentes de Gaza, entre ellos el de Saida Kilani, acompañado de imágenes de su ciudad natal, hoy devastada.

La periodista especializada en Oriente Próximo, Teresa Aranguren, ha subrayado el valor cultural, histórico y político de la muestra, insistiendo en que la exposición desmonta el mito de una Palestina vacía y reivindica la existencia histórica de su pueblo: “Palestina nunca fue un espacio vacío, siempre fue un territorio poblado. Mostrar que Palestina existe, que existió y que su memoria es un arma cargada de futuro, es hoy una obligación.”

Además de la exposición, el programa incluye actividades paralelas, como talleres de iniciación a la escritura árabe, presentaciones de libros, encuentros culturales, visitas guiadas y actos de clausura con literatura y música.

Durante la inauguración, la concejala de Cultura, Gloria Gonzalo, ha expresado el respaldo institucional al proyecto y subrayó la importancia de la iniciativa en el contexto actual: “Queremos mostrar nuestro entusiasmo no solo con esta exposición, sino con el proyecto de Paljordán – Museo de Palestina. Reiteramos nuestro agradecimiento al colectivo que impulsa esta iniciativa imprescindible en el momento que estamos viviendo. Nuestra admiración, colaboración y total disposición para quienes luchan por mantener un patrimonio imprescindible, patrimonio de la humanidad que es el patrimonio palestino.”