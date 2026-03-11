Soria ¡YA! denuncia carencias de sanidad soriana y mira al PP como principal responsable

Miércoles, 11 Marzo 2026 13:26

Soria ¡Ya! ha denunciado este miércoles la situación de la sanidad en la provincia durante una atención a medios realizada por su candidato a las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, junto al Hospital Universitario Santa Bárbara.

La plataforma ha advertido de que, tras cuatro años de legislatura, y casi 39 de gobiernos del PP, siguen sin resolverse problemas estructurales del sistema sanitario en la provincia, responsabilidad directa del Gobierno de la Junta durante décadas, el último formado por Partido Popular y Vox.

Durante su intervención, Ceña ha recordado que la provincia continúa sin los cuatro centros de salud comprometidos por la Junta de Castilla y León: Soria Norte, El Burgo de Osma, San Leonardo y Almazán. Infraestructuras anunciadas como urgentes que siguen sin estar operativas.

En el caso de El Burgo de Osma, ha señalado además que cuando finalmente comenzaron las obras aparecieron afloramientos de agua «que conocía todo el pueblo, menos la Junta, y tras 15 años de espera".

El candidato de Soria ¡Ya! ha criticado que, pese a tratarse de compromisos reiterados por el Gobierno autonómico, la realidad es que los proyectos siguen acumulando retrasos o problemas de planificación, lo que demuestra, a su juicio, la falta de prioridad que PP y Vox han dado a la sanidad en la provincia.

Ceña ha recordado también que el Hospital Santa Bárbara continúa en obras tras casi dos décadas de actuaciones.

"El hospital lleva dieciocho años en obras", ha subrayado, insistiendo en la necesidad de finalizar las infraestructuras sanitarias pendientes en la provincia.

A esta situación se suma la falta de profesionales sanitarios. Ceña ha advertido de que existen numerosas plazas vacantes tanto en atención primaria como en asistencia especializada.

"Hay muchas plazas sin cubrir porque no se ofrecen condiciones suficientes para venir a Soria", ha explicado, defendiendo la necesidad de mejorar las condiciones económicas y profesionales para atraer personal a puestos de difícil cobertura.

Soria ¡Ya! ha puesto además el foco en las carencias del sistema de emergencias sanitarias.

En la actualidad, la provincia cuenta únicamente con una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) para todo el territorio.

Ceña ha advertido de que esta situación puede provocar graves problemas de cobertura en un territorio tan extenso y disperso como Soria.

"Si esa unidad tiene que atender una emergencia en Arcos de Jalón o Santa María de Huerta y ocurre otro accidente en Tierras Altas o en Pinares, es imposible llegar. Hay que elegir, y nosotros no queremos que haya que elegir", ha afirmado.

Ceña ha recordado además que en Ólvega todavía no existe soporte vital básico, una reivindicación reiterada por los vecinos de esta zona industrial del Moncayo soriano y que, pese a los anuncios, sigue sin resolverse.

En relación con el helicóptero sanitario, Soria ¡YA! ha criticado que este recurso llegue tarde tras haber sido rechazado en numerosas ocasiones y con importantes limitaciones operativas.

Según ha explicado Ceña, el helicóptero actual no puede realizar vuelos nocturnos, lo que reduce de forma considerable su utilidad en emergencias.

"En invierno, a partir de las cinco de la tarde ya no tenemos esa cobertura sanitaria", ha señalado, insistiendo en que un helicóptero de emergencias debe poder operar también durante la noche.

Entorno de aterrizaje del helicóptero sanitario

La formación también ha denunciado el estado del entorno del punto de aterrizaje del helicóptero sanitario junto al hospital.

Ceña ha señalado que el acceso que deben utilizar las ambulancias para trasladar a los pacientes entre el helicóptero y el hospital presenta barro y numerosas irregularidades en el terreno, una situación impropia de un espacio destinado a emergencias sanitarias y que puede dificultar los traslados de pacientes en situaciones críticas.

El candidato de Soria ¡Ya! también ha criticado la gestión sanitaria del Ejecutivo autonómico de PP y Vox en la provincia y ha recordado otras carencias del sistema sanitario provincial.

Entre ellas, ha señalado la situación del Hospital Virgen del Mirón, que en 2022 la Junta anunció que convertiría en un centro sociosanitario. «Cuatro años después no se ha invertido ni un euro y se ha dejado deteriorar progresivamente», ha denunciado.

Ante esta situación, Soria ¡Ya! ha reiterado sus propuestas para reforzar la sanidad en la provincia.

Entre ellas, reducir las listas de espera para consultas externas, poner en marcha un plan específico para cubrir plazas sanitarias de difícil cobertura y dotar a Soria de más recursos de emergencias, incluyendo una segunda Unidad Medicalizada de Emergencia

La plataforma también ha reclamado mejorar el transporte sanitario, implantar un helicóptero plenamente operativo —capaz de volar también de noche— y reforzar los recursos de emergencias en zonas como el sur de la provincia, además de mejorar las condiciones de los traslados sanitarios y las bases de emergencias.

Soria ¡Ys! ha insistido en que los sorianos tienen derecho a la misma calidad asistencial que el resto de ciudadanos y ha reclamado a la Junta y al Partido Popular que dejen de acumular anuncios y empiece a resolver de forma efectiva las carencias sanitarias de la provincia.