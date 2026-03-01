Las bocinas suenan en caravana de coches para rechazar Zona de Bajas Emisiones en Soria

Domingo, 01 Marzo 2026 14:31

Las bocinas de un centenar de coches se han dejado oir este domingo en Soria, para protestar por la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una medida impulsada por el Gobierno municipal socialista.

El claxon se ha utilizado en esta ocasión no con fines de seguridad y comunicación en el tráfico rodado por la ciudad sino para protestar por la implantación de una medida que complicará más los recorridos en vehículos propios por la ciudad, en especial el centro urbano.

La movilización ha consistido en una caravana de coches que ha salido al mediodía de este domingo del aparcamiento del Soto Playa y se ha dirigido, a paso lento, hasta el otro extremo de la ciudad, el Caballo Blanco, por la travesía, para continuar la marcha por la avenida Eduardo Saavedra y la calle Mariano Vicén y descender de nuevo hasta las márgenes del río Duero.

El sindicato Solidaridad, vinculado a Vox, ha impulsado esta iniciativa.

El grupo Vox en el Ayuntamiento de Soria ha calificado la próxima implantación de la zona de bajas emisiones como una medida recaudatoria y de exagerado control ciudadano.

Además ha avisado que la implantación de esta Zona de Bajas Emisiones terminará llevando consigo sanciones.

“Ya basta de que pretendan imponer estas agendas globalistas que nos llegan de Europa, e implantarlas en una ciudad como Soria en la que vivíamos tranquilamente, es inadmisible”, aseguró el concejal Fernando Castillo.

En este sentido, señaló que la ZBE es el “fin de proyecto, primero han sido las travesías, que nos han dejado atascos y menos plazas de aparcamiento. Han quitado carriles de circulación para coches y puesto carriles bici que no se utilizan. Han quitado plazas de aparcamiento, han ampliado la zona azul y las multas por rebasar el tiempo máximo de estacionamiento, y, ahora al final ponen la zona de bajas emisiones, que es innecesaria y desmedida”.

Castillo apuntó que su formación defiende especialmente a los trabajadores que necesitan el coche para realizar su trabajo y moverse por la ciudad y el daño que la medida puede hacer al comercio local, ya que porque por lo ocurrido en otras muchas ciudades estas medidas afectan negativamente a sus negocios.