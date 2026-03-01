Lucas resalta soluciones del PP para el futuro de los jóvenes

Domingo, 01 Marzo 2026 14:19

La candidata del Partido Popular por Soria para las próximas elecciones autonómicas, Rocío Lucas, ha resaltado hoy las soluciones que aporta su partido en educación, vivienda y conciliación para ofrecer un futuro a los jóvenes.

El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado una nueva línea de ayudas destinada a facilitar a los jóvenes la obtención del carné de conducir, con el objetivo de mejorar su movilidad, reforzar su autonomía y ampliar sus oportunidades de empleo. En concreto, se habilitará una ayuda de hasta 900 euros para jóvenes de entre 18 y 30 años que obtengan el permiso de clase B, que permite conducir turismos, furgonetas ligeras y determinados tipos de motocicletas, destinada a sufragar los gastos de matrícula, tasas y clases prácticas.

Además, la medida podrá beneficiar a cerca de 50.000 jóvenes a lo largo de la legislatura y se extenderá también a los permisos de camión y autobús, facilitando el acceso a sectores con alta demanda laboral

Asimismo, el Partido Popular ofrece oportunidades a los jóvenes de esta tierra con otra de las propuestas más destacadas del presidente Alfonso Fernández Mañueco como es la de facilitar el acceso a la universidad para retener y atraer talento.

A partir del próximo curso, 2026-2027, la primera matrícula del primer curso en las universidades públicas de Castilla y León será gratuita para los empadronados en la Comunidad.

Lucas ha destacado que crearemos la “Cuenta Ahorro Vivienda Joven”, con una deducción en el IRPF por las cantidades depositadas por los jóvenes para comprar su primera vivienda.

De esta forma, sus ahorros, hasta 10.000 euros al año durante cinco años, tengan una deducción del 15 por ciento, facilitándoles así un ahorro fiscal de hasta 7.500 euros para destinarlos a la compra de su vivienda.

"Mejoraremos los avales con los bancos. Ya lo hacemos hasta el 17,5% y ahora vamos a llegar al 20% de la hipoteca", ha explicado.

El gobierno de Mañueco seguirá ampliando el parque de vivienda pública, construyendo más de 800 nuevas viviendas en el primer año de legislatura, y concretamente en Soria el compromiso real es llegar a las 300 nuevas viviendas, muchas de ellas destinadas a los jóvenes.

La candidata ha hecho especial hincapié en la oferta de una bonificación del 20 por ciento para jóvenes en la venta de vivienda pública en el medio rural en colaboración con la Diputación Provincial de Soria, aportando cada administración el 10 por ciento.

El PP se compromete a continuar con las ayudas al alquiler, que cubren el 50% de la renta, el 60% para jóvenes y hasta el 75% para los jóvenes en el medio rural, y que llegan a más de 21.000 familias al año.

Además, cuando una familia joven tiene hijos o quiere formar una familia tenemos que ofrecerle medidas de conciliación.

El PP lo hará duplicando el bono nacimiento hasta los 5.000 euros.

"También ofrecemos el bono concilia de ayuda a guardería y educación gratuita desde los 0 a los 16 años. Otras ayudas a la conciliación que prestamos son los programas madrugadores y tardes en el cole o el programa conciliamos para periodos vacacionales de los niños", ha concluido.