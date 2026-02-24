la muestra "Los Colores de Machado" se despide con performance en Soria

El colectivo La Casa de la Juana, taller de arte en el Circulo Amistad Numancia de Soria, cierra este próximo sábado, 28 de febrero, la exposición colectiva "Los Colores de Machado".

Para la ocasión realizará, a partir de las 13:30 horas en el centro cultural Gaya Nuño, una performance con la participación ciudadana sobre la instalación creada a raíz del estudio del color, y ofrecerá un vino de despedida.

La exposición se ha organizado con el patroci de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Soriam dentro de las actividades programadas alrededor del 150 aniversario de su nacimiento.

La muestra fue inaugurada el 20 de noviembre de 2025 y se exhibe hasta el 28 de febrero de 2026.

Representando a Soria, se encuentran obras de Susana Gaitán Giménez, Vanessa Gallardo, Lola Gómez Redondo, Marta Lapeña, Ana Morales, Lidia Sancho, Carlos Sanz Aldea, S. Villar. Representado al colectivo La casa de la Juana: Isis Gayo, Azahara del Campo Granada, Miriam Tello y Cristina Ortega

Mientras que representando al resto de las ciudades se pueden contemplar obras de Manuel León Moreno por Sevilla, Maria Gimeno por Madrid, Gema Perales por Baeza, artista invitado por Jaén, Santiago Ydáñez, Carlos León por Segovia, Aneta Tarmokas por Rocafort, Clara S Prous por Barcelona y Felicity McCartan por Colliure.

La casa de la Juana, taller de arte en el Círculo Amistad Numancia de Soria es un espacio de libertad y creación compartido, donde se trabaja obra personal y colectiva.

Desde su fundación en 2022, busca crear tejido con el entorno a través de talleres, colaboraciones con entidades públicas y privadas, artistas locales y foráneos, proponiendo el lenguaje artístico como vía de comunicación universal.



