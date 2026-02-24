La Junta determina cuantía de financiación local de 2026 para entidades locales

Martes, 24 Febrero 2026 08:46

La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Comunidad la orden que determina la cuantía que le corresponde a cada entidad local en la financiación local vinculada a ingresos impositivos propios de la Comunidad para 2026.

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2026/02/24/pdf/BOCYL-D-24022026-37-16.pdf

El fondo de participación en impuestos propios para 2026 en toda la provincia de Soria roza los 400.000 euros, según la relación publicada este martes en el BOCyL.

La Junta ha fijado en 13.788.864 euros la cuantía del Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad de Castilla y León para 2026.

La cuantía del Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León que corresponde a cada uno de los municipios con población igual o inferior a 20.000 habitantes se eleva a un importe total de 7.583.875,37 euros, que representa el 55 por 100 de este Fondo para 2026.

La cuantía del Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León que corresponde a cada uno de los municipios con población superior a 20.000 habitantes tiene un importe total de 3.447.215,77 euros, que representa el 25 por 100 de este Fondo para 2026.

Por último, la cuantía del Fondo de participación en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León que corresponde a cada una de las provincias se eleva a un importe total de 2.757.772,86 euros, que representa el 20 por 100 de este Fondo para 2026.

La cantidad que corresponde a cada entidad local tiene carácter incondicionado y se podrá destinar por cada una de ellas libremente para la financiación de gastos por operaciones corrientes, de capital o financieras.