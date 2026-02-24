El PP establece un decálogo con líneas básicas para posibles pactos con Vox

El PP ha establecido este lunes las líneas básicas que deben regir sus pactos con Vox para asegurar la estabilidad institucional.

El movimiento del partido liderado por Alberto Núñez Feijoo llega en pleno bloqueo de las conversaciones para la investidura de María Guardiola en Extremadura, y de Jorge Azcón en Aragón, y a pocos días del inicio de la campaña electoral en Castilla y León, donde las encuestas coinciden en que el bloque PP-Vox suma mayoría.

El objetivo del Partido Popular es evitar negociaciones descoordinadas o concesiones dispares en los territorios, después de que las exigencias de Vox hayan tensionado algunos acuerdos.

El documento, con diez puntos, defiende que cualquier acuerdo debe basarse en el "principio de coherencia programática", respeto a "la proporcionalidad" salida de las urnas y compromiso de "aprobación de cuatro presupuestos", entre otras cuestiones.

El texto de los populares debe "guiar las negociaciones con otros partidos cuando la aritmética resultante de las urnas así lo justifique".

En el texto, el PP apuesta por "un sistema de diálogo y consenso que rompa la dinámica de chantaje político y privilegios injustificables".

Además, añade que los populares son una formación de "vocación nacional" y, como tal, se presentan ante los españoles con un proyecto que respeta la diversidad, pero que reconoce "en la Nación un proyecto común".

"En consecuencia, fijamos el siguiente marco de negociación de pactos: único, vinculante y de aplicación en toda España, con el objetivo de garantizar la gobernabilidad con coherencia, proporcionalidad y estabilidad", resalta el PP en dicho documento.

En su decálogo, los populares sostienen que cualquier acuerdo debe basarse en el "principio de coherencia programática", de tal modo que puede aceptar "ampliar las ofertas con las que concurrieron a las elecciones, pero no contradecirlas".

Además, señalan que el reparto de poder, "tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo, debe respetar la proporcionalidad que los ciudadanos establezcan en las urnas".

El PP también subraya que los acuerdos deben asegurar la estabilidad institucional porque "ningún Gobierno puede ser útil a la ciudadanía en la permanente incertidumbre".

"La buena voluntad debe concretarse tanto en el compromiso de aprobación de cuatro presupuestos como en el establecimiento de un método de seguimiento que garantice el cumplimiento del pacto", finaliza el documento.

El documento incluye otros puntos relevantes, como por ejemplo "la condena de toda forma de violencia", que según el PP "debe ser inequívoca".

"Cualquier acuerdo rechazará expresamente las violencias políticas, terroristas, machistas, domésticas o de cualquier clase. Todas ellas las combatiremos con todos los recursos e intensidad que sea posible", indican.

También se hace referencia a la política migratoria.

"La inmigración irregular ha alcanzado niveles intolerables y el Gobierno responde con regularizaciones masivas que transforman la irregularidad en un derecho. Esto es profundamente injusto con quienes han seguido las vías legales y se han esforzado por integrarse", señalan los populares.

Se suman a estos puntos la defensa de la familia "como la primera red de apoyo, de cuidados y de transmisión de valores", también dicen que situarán "la natalidad en el centro de la agenda política" y lucharán contra la ocupación ilegal de viviendas con "desalojo exprés, empadronamiento nulo en viviendas ocupadas y seguridad jurídica plena para propietarios e inquilinos".