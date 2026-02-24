Soria ¡Ya!, excluido de participación en debates electorales televisivos

Martes, 24 Febrero 2026 08:55

Soria ¡Ya! no participará en los dos debates electorales en televisión previstos en la campaña electoral de las autonómicas del próximo 15 de marzo, tras la resolución dictada por la Junta Electoral Central (JEC).

La JEC ha ha dictado la exclusión del grupo parlamentario formado por Union del Pueblo Leonés y Soria Ya de los debates electorales en Castilla y León, y para ello ha seguido el criterio adoptado previamente por la Junta Electoral de Castilla y León.

Con ello se limita la participación en los debates de los candidatos de PP, PSOE y Vox, por ser las únicas formaciones políticas que han contado ne la última legislatura con grupo parlamentario propio en las Cortes autonómicas.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria ¡Ya!, cada partido con tres procuradores, llegaron a un acuerdo al inicio de la pasada legislatura para constituir grupo parlamentario en las Cortes regionales, lo que a su juicio, les debía dar derecho a estar representados en los debates televisivos.

Pero la JEC ha abrazado la interpretación de la Junta Electoral autonómica y ha dejado fuera a UPL-Soria ¡Ya!

A su juicio, aceptar la tesis de los recurrentes desvirtuaría el principio de igualdad electoral, al introducir un tratamiento diferenciado respecto a otras formaciones con grupo propio que solo pueden presentar un aspirante.

La resolución destaca que ninguna de las dos formaciones alcanzó por separado los requisitos exigidos para constituir grupo parlamentario propio, dado que contaban con tres procuradores cada una y no superaron el porcentaje de voto requerido por la norma.

Por ello, se integraron en lo que el acuerdo califica como un "grupo parlamentario compartido", figura que no equivale, a efectos jurídicos, a la existencia de un grupo propio independiente para cada partido.