Soria participa el domingo en Collioure en asamblea anual de Red de Ciudades Machadianas

Jueves, 19 Febrero 2026 13:20

La Red de Ciudades Machadianas se reunirá el próximo 22 de febrero en Collioure para celebrar su asamblea anual con la presencia de Soria.

La Red de Ciudades Machadianas, compuesta por las ciudades de Sevilla, Madrid, Soria, Baeza, Segovia, Rocafort, Barcelona y Collioure, y de la que también forma parte como no socio, la Academia de Historia Fernán González de Burgos, celebrará su Asamblea General Ordinaria el día 22 de febrero a las 6 de la tarde en Collioure, ciudad que ostentará la presidencia para todo el año 2026.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo y Eduardo Muro, secretario de la Red, asistirán a los actos que siguen poniendo el acento en la universalidad del autor de Campos de Castilla. La ciudad, además, ha conseguido que Machado sea uno de sus grandes referentes reforzando este protagonismo durante todo el año 2025 tanto en la vertiente cultural como turística.

El Ayuntamiento, además, como viene siendo habitual, realizará mañana en el cementerio del Espino junto a la capilla y la tumba de Leonor una ofrenda floral cumpliendo el encargo del poeta.

Además de la Asamblea, ese mismo día por la mañana, la Red participará de forma activa en la celebración que todos los años hace el Ayuntamiento de Collioure en colaboración con la Fundación Antonio Machado de esta ciudad, del fallecimiento del poeta y filósofo Antonio Machado.

Conferencias, lectura de poemas con acompañamiento musical, entrega de premios escolares y premio Internacional de literatura 2026 de esta villa, completarán un completo programa que tendrá su momento más importante y emotivo en la ofrenda floral y recital poético que se realizará a los pies de la tumba del poeta y en el que ha confirmado su asistencia el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López.

Además se podrá disfrutar de la Exposición “Formas de construir memoria. Un trayecto en cómic por los días azules de Antonio Machado”, comisariada por Cecilia Hill y Josep Salvia, en la mediateca Antonio machado de Collioure.

El lunes 23, la Red celebrará la XII edición del Aula Juan de Mairena que como cada año se realiza en la ciudad donde se celebra la Asamblea y que a la vez ocupa la presidencia de la misma.

Una jornada que comenzará con la acogida del alcalde de Collioure el Sr. Guy Llobet y que se completara con sendas conferencias de Carlos Aganzo sobre “Machado en Francia” y de Monique Alonso que hablara de “Machado en Collioure”

La Red de Ciudades entregara esa misma mañana del día 23, tras acuerdo unánime de su Asamblea General Extraordinaria celebrada el 4 de diciembre de 2025, el premio especial “Juan de Mairena” a Monique Alonso Alonso en reconocimiento a su destacada labor docente y divulgativa de la vida y obra de D. Antonio Machado.

Por la tarde, se celebrará una conferencia a cargo de Claire Muchir titulada “Collioure, cuna del Fauvismo”, finalizando la jornada con el espectáculo de Didier Verdeille, “Machado duerme en Collioure”.