Solemne Traslado del Cristo de la Oración en el Huerto

Lunes, 16 Febrero 2026 08:22

La Cofradía de la Oración en el Huerto se prepara para vivir uno de los momentos más emotivos de su calendario litúrgico.

Coincidiendo con el inicio de la Cuaresma, la hermandad realizará el solemne traslado de su imagen titular, el Cristo de la Oración, en una cita que este año adquiere una relevancia especial al enmarcarse en los actos de celebración del 75 aniversario de la cofradía.

El traslado tendrá lugar la noche del Miércoles de Ceniza, 18 de febrero, a las 21:15 horas.

La imagen, portada a hombros por sus cofrades, partirá desde el histórico claustro románico de la Concatedral de San Pedro Apóstol, iniciando un recorrido de recogimiento, que culminará en la Iglesia de los Carmelitas Descalzos (El Carmen).

Aunque el traslado es un acto de culto tradicional, la junta directiva destaca que esta edición debe ser un punto de encuentro fundamental para la ciudad.

El cumplimiento de sus 75 años de historia otorga a este trayecto un carácter de agradecimiento y memoria viva, por lo que se anima especialmente a los fieles, antiguos cofrades y vecinos de Soria a que acompañen el paso en este momento de profunda devoción.

Una vez finalizado el traslado, el Cristo de la Oración quedará expuesto al culto en una de las capillas de la Iglesia de los Carmelitas Descalzos.

La imagen permanecerá allí para la veneración pública de todos los sorianos desde el Miércoles de Ceniza hasta el Martes Santo, permitiendo un acercamiento más íntimo y pausado a la figura del Cristo antes de su salida procesional en Semana Santa.