El Burgo de Osma convoca primer concurso coral internacional "Uxama"

Lunes, 16 Febrero 2026 08:50

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma ha publicado esre lunes en el Boletín Oficial de la provincia las bases de la primera edición de su concurso coral internacional “Uxama”.

Este concurso tiene como objetivo promover la música coral a nivel nacional e internacional, destacando la identidad histórica de El Burgo de Osma, (antigua ciudad celtíbera y romana conocida como Uxama Argaela), y reforzando su vínculo con el patrimonio, la cultura, el agua y el entorno natural de los ríos Ucero y Abión.

https://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_399_1325d3ad%232E%23pdf

Podrán participar agrupaciones corales de voces mixtas o iguales, con sede en España o en cualquier país extranjero, que cumplan los siguientes requisitos: estar compuestas por un mínimo de 14 y un máximo de 50 coralistas, sin contar al director/a, todos los componentes deben tener como mínimo 14 años de edad a fecha 1 de enero de 2026 y deben estar compuestas íntegramente por cantantes no profesionales (el director/a y/o percusionista sí podrá ser profesional).

La organización seleccionará un total de cuatro agrupaciones entre todas las solicitudes recibidas.

La organización podrá solicitar acreditación a los coralistas antes de la actuación

El certamen se celebrará el 14 de noviembre en el Centro Polivalente Municipal de El Burgo de Osma – Ciudad de Osma.

Cada coro interpretará un programa de competición compuesto por un total de cinco obras: una obra obligada y cuatro obras de libre elección.

La obra obligada será “Miradas”, de Esteban Sanz Vélez sobre poema de Manuel Altolaguirre. La organización facilitará la partitura oficial.

La edición facilitada por la organización será la única válida para su interpretación en el certamen.

Las restantes cuatro obras serán de libre elección.

Se valorará que el programa muestre contrastes de estilo, época, carácter, textura y dinámica, así como coherencia artística global.

El Ayuntamiento burgense ha destinado 12.500 euros en premios para este concurso.

El plazo de inscripción se abre mañana martes y finalizará el 5 de marzo