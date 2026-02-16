Soria en autocaravana: ruta real y consejos prácticos

El blog de viajes Two On Trip ofrece una guía práctica para viajar por Soria en autocaravana y busquen turismo de interior sin masificaciones.

La ruta es fácil de seguir y es aconsejable para realizar una escapada. Enlace: https://www.twoontrip.com/soria-en-autocaravana/

La ruta está organizada por zonas, incluyendo naturaleza y pueblos con encanto, consejos prácticos para montar la escapada y un enfoque responsable, para disfrutar del viaje respetando el entorno y a los propios vecinos.

Ana y Miguel, o lo que es lo mismo Miguelito y La Rubia, están detrás de este proyecto turístico. Unieron sus caminos en 2009 pero no fue hasta diez años después cuando se decidieron a contar sus andanzas por el mundo.

Desde aquel lejano 2009 han visitado más de 30 países, la mayoría de las veces en amor y compañía y, algunas otras, cada uno por su cuenta, “que de vez en cuando viene bien darse un poco de aire”.

Ana y Miguel han conocido mares y desiertos, grandes ciudades y pequeños pueblos —muchos de ellos abandonados—, pero siempre buscando la esencia de cada lugar que visitan para poder contarlo sin filtros, con lo bueno y lo malo de todo lo que se van encontrando.

“Si hay una provincia a la que nos encanta ir, esa es Soria. Soria combina espacios naturales increíbles, pueblos con un encanto que no te imaginas, pequeñas ciudades con carácter y torreznos, muchos torreznos. Además de todo ello, Soria está muy bien adaptada a los que nos gusta viajar con la casa a cuestas, ya que encontramos muchas áreas de autocaravanas repartidas por toda la provincia, lo que facilita mucho el conocerla en camper y autocaravana”, han resaltado.

Si eres de los que les gusta patearse el campo, en Soria hay muchas zonas de senderismo, con algunas rutas importantes como la subida a los Picos de Urbión, el sistema montañoso que separa Soria de las provincias de Burgos y La Rioja, y que además es el lugar de nacimiento del río Duero, río que atraviesa toda la provincia de Soria antes de seguir camino hasta su desembocadura en Oporto-

Ana y Miguel han recomendado realizar esta ruta por Soria en primavera, cuando los días son más largos y la naturaleza está en su máximo esplendor.