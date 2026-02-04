El temporal de nieve activa once incidencias en carreteras de la provincia

Miércoles, 04 Febrero 2026 08:17

La provincia ha amanecido con restricciones en varias carreteras, debido al temporal de nieve. Once incidencias ha registrado la Dirección General de Tráfico, de más de 700 en toda España. Ya puede consultar donde están los problemas para circular con vehículos.

https://infocar.dgt.es/etraffic/Incidencias?ca=7&provIci=42&caracter=acontecimiento&accion_consultar=Consultar&IncidenciasRETENCION=IncidenciasRETENCION&IncidenciasPUERTOS=IncidenciasPUERTOS&IncidenciasMETEOROLOGICA=IncidenciasMETEOROLOGICA&IncidenciasEVENTOS=IncidenciasEVENTOS&IncidenciasOTROS=IncidenciasOTROS&IncidenciasRESTRICCIONES=IncidenciasRESTRICCIONES&ordenacion=fechahora_ini-DESC

Diez comunidades autónomas, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, están hoy en alerta por lluvias, nevadas, viento, deshielo o/y oleaje, de las cuales Andalucía se encuentra en nivel rojo por peligro extraordinario ante acumulaciones por precipitaciones de más de 200 litros por metro cuadrado en 24 horas en Grazalema (Cádiz) y en Ronda (Málaga).

En 12 horas las acumulaciones podrán superar en esas zonas los 150 litros por metro cuadrado.

También está en alerta roja el Estrecho en Cádiz, ante la previsión de lluvias de más de 120 litros por metro cuadrado en 12 horas en el entorno de Algeciras.

Se suman en nivel de alerta amarilla (peligro bajo) los siguientes territorios: Aragón, comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla-León por nevadas -esta última además por deshielo; Extremadura, por viento y lluvias; Murcia, Comunidad Valenciana y la ciudad autónoma de Melilla por oleaje; y Navarra por viento