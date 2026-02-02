Fundación UNED lanza una nueva edición de Reto Rural Digital

Lunes, 02 Febrero 2026 19:46

Fundación UNED ha puesto en marcha una nueva edición de Reto Rural Digital.

Se trata de una iniciativa de formación gratuita, financiada con fondos europeos, cuyo objetivo es reducir la brecha digital en el entorno rural y garantizar un acceso equitativo a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para toda la ciudadanía.

Tras el éxito de las ediciones anteriores, el programa mantiene sus principales señas de identidad: cursos gratuitos dirigidos a municipios pequeños, pedanías y núcleos rurales, modalidad en línea en todo el territorio nacional, formación individualizada y certificado oficial al finalizar.

En esta edición, y de manera específica, Fundación UNED ofrece a la provincia de Soria el curso “Introducción a la Inteligencia Artificial y sus Aplicaciones”, dirigido a personas residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes que estén interesadas en mejorar sus competencias digitales.

El curso se impartirá en modalidad online, permitiendo la participación desde cualquier punto del territorio, y está orientado a acercar el conocimiento sobre inteligencia artificial y sus aplicaciones prácticas al ámbito rural, favoreciendo la inclusión digital y la mejora de la empleabilidad.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse y obtener más información a través de los siguientes enlaces:

- Cursos Reto rural Digital de la fundación UNED: Reto Rural -Fundación UNED

- Información del curso: introducción a la Inteligencia Artificial y sus aplicaciones - Fundación UNED

- Formulario de inscripción (a través del cual se recaba directamente la información de las personas interesadas):

https://forms.office.com/e/KPK9wU7Jv1?origin=lprLink

Con esta iniciativa, Fundación UNED refuerza su compromiso con el desarrollo digital del medio rural y con la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación tecnológica.

Primera edición: Inscríbete hasta el 9 de febrero.

Segunda edición: Inscríbete hasta el 9 de marzo.

UNED SORIA

Calle San Juan de Rabanera. 1 de Soria. https://www.uned.es/universidad/centros/soria.html

Teléfonos 975 22 44 11 - 682308657