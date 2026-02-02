Soria acoge competición del ránking nacional de bádminton para la cantera

Soria fue la sede, en la jornada del sábado, de una prueba puntuable para el ranking nacional y que congregó a clubes de la propia Castilla León, Navarra, País Vasco, Castilla La Mancha, la Rioja, Madrid y Aragón.

La joven cantera del Club Bádminton Soria-CS24 estuvo presente, destacando las féminas de la categoría sub-19.

En concreto, María González se alzó con la medalla de oro en la modalidad de doble femenino haciendo pareja con la vallisoletana Sheila Diez. Les acompañaron en el pódium, Jimena Ayllón también del Club Bádminton Soria-CS24 junto Olalla Herrero, del Club Bádminton Alfajarín.

Jimena Ayllón cuajó también una excelente competición de la modalidad de individual sub-19, siendo jugadora que acaba de estrenarse en la categoría sub17. Jimena debió superar varios encuentros en tres sets, así como la final en la que cedió frente a una jugadora navarra.

La entrega de medallas a los primeros clasificados fue realizada por el concejal de deportes del Ayuntamiento de Soria, Manuel Salvador y por el delegado Provincial de Bádminton, Manuel Acero.

En la misma jornada del sábado, Daniela Corchón, en su primer año como absoluta, ofrecía su mejor versión en una gran competición como era el Máster Nacional Absoluto de Granollers.

En la modalidad de individual sorprendió a la sexta cabeza de serie en tres sets con unos resultados parciales de 21-14, 19-21 y 21-10. Añadiendo a esta victoria otro triunfo en la fase de grupo consiguió acceder hasta la ronda de cuartos de final.

En esta ronda frente a una jugadora alicantina cedió también en tres sets finalizando en una meritoria quinta posición que le aupará a la decimoquinta posición del ranking nacional absoluto en esta modalidad de individual.

En doble mixto en esta ocasión compartía pareja con el Jorge Jérez, del club IES la Orden de Huelva. Tras vencer su primer partido de grupo, se vieron apeados al pase a semifinales por el olímpico Pablo Abian.

El partido podía haber tenido otro resultado dado que el disputadísimo primer set se dirimió por un tanteador de 22 a 20. Con la inercia de este triunfo, Daniela y Jorge Jerez se vieron superados en el segundo para ceder por dos juegos a cero.

Sin duda fue una gran competición de Daniela quien demostró su calidad, acompañada por triunfos, frente a las mejores raquetas nacionales.

Finalmente, los seniors del club, Santiago Martínez y José Carlos Pérez disputaban en la localidad madrileña de Guadarrama una prueba organizada por la Federación Territorial Madrileña y valedera para el ranking nacional.

El gran estado de forma de ambos los llevó a imponerse en la modalidad de doble masculina obteniendo además un segundo oro Santiago Martínez junto a la extremeña Beatriz Martín dentro de los dobles mixtos.

En la misma modalidad José Carlos Pérez y Adriana Francescone, del Club Bádminton Collado Villalba se harían con la medalla de bronce.