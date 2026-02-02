Dos golfistas sorianos participarán en Puntuable Nacional Juvenil en Málaga

Lunes, 02 Febrero 2026 11:46

Miguel López y Enzo Jiménez, jugadores del Club de Golf Soria, participarán este fin de semana en el Puntuable Nacional Juvenil Masculino 2026 que se disputará en el campo malagueño del Real Club de Golf Guadalhorce del 6 al 8 de febrero.

La prueba es puntuable para los Rankings Nacionales Cadete e Infantil Masculinos y para el R&A World Amateur Golf Ranking, y contará con 87 participantes, entre los que figuran Miguel López en la categoría cadete y Enzo Jiménez en la infantil.

El campeonato se jugará a 54 hoyos Stroke-Play Scratch en tres días consecutivos (18 hoyos cada día).

Al finalizar los primeros 36 hoyos, se establecerá un corte en el que clasificarán los 51 primeros jugadores y empatados.