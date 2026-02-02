Ingenieros de Soria, tras jornada complicada ante Fenix, se centra en trabajo a futuro

Lunes, 02 Febrero 2026 08:48

El Fenix ha sido demasiado equipo para los equipos sénior, femenino y masculino, del Ingenieros de Soria.

El equipo sénior femenino del Ingenieros de Soria se enfrentó a un sólido Fénix Rugby en Zaragoza.

A pesar de que el marcador final fue abultado a favor de las locales (73-0), las sorianas mostraron tramos defensivos donde se apreció una mejora en la estructura, resistiendo con más orden que en otros encuentros.

En ataque, se lograron fases con cierta continuidad, aunque aún no se alcanza el nivel necesario para competir contra un equipo que es el vigente campeón de liga. Hay que destacar que el equipo viajó con importantes bajas, pero sin poner excusas, queda claro que, con trabajo, se podrá seguir reduciendo distancias con los conjuntos más asentados

Por otro lado, el sénior masculino también cayó ante un poderoso Fénix, pero el guion del partido fue distinto.

El Ingenieros comenzó con fuerza, adelantándose con un ensayo de Chano tras una jugada de touch.

Sin embargo, la reacción del Fénix fue contundente, construyendo la victoria paso a paso. Aunque el equipo local dominó la primera y segunda parte, el Ingenieros sumó dos ensayos de Marce, que mantuvieron al equipo luchando. No obstante, la superioridad de los locales se hizo patente. El resultado final fue 72-17

Tras esta doble jornada, ambos equipos sénior tendrán una semana de descanso.

El femenino seguirá trabajando en sus fases de juego para consolidar su evolución, mientras que el masculino intentará retomar la senda de la victoria.

Aunque la opción de entrar en los playoff sigue viva, no podrán permitirse distracciones en los próximos encuentros, donde tendrán que llegar a las jornadas clave con opciones reales.