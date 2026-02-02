El C.D. Golmayo Camaretas femenino se afianzan en segunda plaza de liga regional

Lunes, 02 Febrero 2026 07:59

Las balagueras han consolidado el segundo puesto de regional Doble G tras golear al Arévalo C.F. y, así, ya aventajan en seis puntos a las terceras con dos partidos menos de las sorianas.

Quedan tan solo 10 jornadas para el fin del campeonato liguero.

La temporada de las del Camaretas está siendo impecable tras ser la primera en regional con tan sólo tres años de creación.

Por ahora han ganado todos los partidos excepto, que se les ha atragantado, el del C.D. Burgos I.F.A., claro dominador de la liga y estructurado para ascender.

Aún así, las burgalesa, acostumbradas a golear, no se lo pusieron fácil y solo vencieron 0-1 a domicilio y en el minuto de descuento.

Destacar que la próxima jornada se volverá a enfrentar, primeras contra segundas, en Burgos.

Partido sin más importancia ya que las líderes sacan 10 puntos a las sorianas puesto que no han cedido ningún punto y, probablemente, se proclamen campeonas de con un récord de 0 derrotas y 0 empates.

Números impresionantes que reflejan que esta liga se les ha quedado pequeña y que son de de categoría superior (muchas de sus jugadoras pertenecían al Capiscol C.F., actual ganador de la liga Gonalpi y por ello, equipo de Tercera esta temporada).

Impresionantes números también los del C.D. Golmayo Camaretas femenino: Segundas en posición, maximas goleadoras y menos goleadas.

Estos números hacen que sean un referente en nuestro fútbol provincial y, ahora, también en regional.