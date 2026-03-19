El Burgo de Osma afronta nuevo proyecto de pavimentación en agregados

Jueves, 19 Marzo 2026 12:13

El Burgo de Osma-Ciudad de Osma arranca un nuevo programa de pavimentación en los pueblos agregados del municipio.

En un primer proyecto se van a destinar 287.000 euros para intervenir en seis núcleos que se irán ampliando en los próximos meses. La financiación de estos trabajos se cargará de forma exclusiva a las arcas municipales con un presupuesto que ya está aprobado.

Los trabajos de esta primera intervención serán en Torralba del Burgo, Lodares de Osma, Berzosa, Barcebal, Barcebalejo y Valdelubiel.

En estos seis agregados se trabajará en el arreglo del pavimento que se estropeó por las aperturas realizadas para la mejora del suministro que se llevó a cabo meses atrás.

La pavimentación, en contra de lo que era habitual, podrá realizarse con aglomerado asfáltico.

Esta característica condiciona los lugares donde se lleva a cabo porque deben ser aceptados por las empresas que surten del producto. Pese a esta circunstancia, el Ayuntamiento considera que es la mejor opción para poner a punto las calles.

Este programa de pavimentaciones viene a continuar y completar los trabajos realizados durante los últimos años en la puesta a punto de la red de suministro de las localidades agregadas.

El proyecto, que se realizó en varias fases, contó con una inversión muy superior al millón de euros.