El Burgo de Osma afronta nuevo proyecto de pavimentación en agregados
El Burgo de Osma-Ciudad de Osma arranca un nuevo programa de pavimentación en los pueblos agregados del municipio.
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El Burgo de Osma ejecuta el 87 por ciento de su presupuesto en 2025
En un primer proyecto se van a destinar 287.000 euros para intervenir en seis núcleos que se irán ampliando en los próximos meses. La financiación de estos trabajos se cargará de forma exclusiva a las arcas municipales con un presupuesto que ya está aprobado.
Los trabajos de esta primera intervención serán en Torralba del Burgo, Lodares de Osma, Berzosa, Barcebal, Barcebalejo y Valdelubiel.
En estos seis agregados se trabajará en el arreglo del pavimento que se estropeó por las aperturas realizadas para la mejora del suministro que se llevó a cabo meses atrás.
La pavimentación, en contra de lo que era habitual, podrá realizarse con aglomerado asfáltico.
Esta característica condiciona los lugares donde se lleva a cabo porque deben ser aceptados por las empresas que surten del producto. Pese a esta circunstancia, el Ayuntamiento considera que es la mejor opción para poner a punto las calles.
Este programa de pavimentaciones viene a continuar y completar los trabajos realizados durante los últimos años en la puesta a punto de la red de suministro de las localidades agregadas.
El proyecto, que se realizó en varias fases, contó con una inversión muy superior al millón de euros.