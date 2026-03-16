El Burgo de Osma ejecuta el 87 por ciento de su presupuesto en 2025

Lunes, 16 Marzo 2026 15:30

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma cerró las cuentas de 2025 con un 87% de ejecución presupuestaria.

El presupuesto arrancó con 6.972.000 euros y, tras las ampliaciones, llegó a los 9.528.000 de los que se ejecutaron en tiempo y forma 8.298.000 euros, el 87% del total.

Pese a las sucesivas ampliaciones presupuestarias, el Ayuntamiento aún cuenta con remanente económico suficiente. De esta manera, podrá seguir atendiendo las necesidades urgentes que vayan surgiendo en la población sin tener que esperar fondos externos inmediatos.

Para el alcalde burgense, Antonio Pardo, “la clave está en el trabajo y en la gestión del día a día”.

Se trata de ir trasladando a la realidad lo que se plantea en el presupuesto y todo aquello que se va incorporando a lo largo del año. Añade Pardo que “hay que estar muy pendiente, sabiendo lo que se quiere hacer, priorizando y apostando por un modelo claro de ejecución presupuestaria”.

En estos momentos, el Consistorio continúa sin acumular deudas lo que facilita la maniobrabilidad ante los proyectos interesantes que pudieran llegar. Antonio Pardo remarca que “el Ayuntamiento no se cierra al endeudamiento, pero siempre y cuando sea justificado y por algo que merezca la pena al municipio”.

El pasado año, las cifras fueron muy similares al liquidar el presupuesto de 2024 con una ejecución del 86,39 por ciento del gasto comprometido y un 70,25 por ciento de las obligaciones reconocidas netas.

El presupuesto 2026, aprobado en el mes de noviembre, asciende a 7.151.062 euros, un 3 por ciento más que el registrado para el 2025.

A fecha de hoy ya se han aprobado ampliaciones que incrementarán la cifra como sucedió el año anterior