El Burgo de Osma reforzará seguridad vial con medidas para disuadir a posibles infractores

Jueves, 23 Abril 2026 15:40

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma pondrá en marcha un proyecto de seguridad vial en la población. La propuesta se trasladará al pleno de la próxima semana con una asignación económica de 300.000 euros.

El alcalde, Antonio Pardo, ha asegurado en un comunicado que “es el momento de reforzar nuestra seguridad y crear medidas para disuadir y penalizar a los posibles infractores”.

Además ha añadido que “queremos un pueblo donde se viva con seguridad y está claro que, además del esfuerzo que hacen los cuerpos de seguridad del Estado como la Guardia Civil y la Policía Local, es preciso crear condiciones legales que permitan actuar reforzándola”.

El objetivo es limitar la velocidad a la que se circula por algunas calles de la villa, un hecho que se ha venido incrementando en los últimos tiempos, sobre todo en las horas nocturnas.

Los vecinos se han quejado de forma reiterada de la presencia de coches a alta velocidad en algunas zonas, advirtiendo de los riesgos tanto para los peatones y como para otros vehículos.

Incluso, en los últimos meses, se han generado desperfectos materiales en el mobiliario urbano y en otros vehículos estacionados en la vía pública.

Esta partida, de 300.000 euros, se sumará a los 500.000 que el Consistorio quiere dedicar para apoyar al sector industrial y empresarial y formará parte de la modificación presupuestaria que irá a pleno el próximo 28 de abril.

Otros puntos del orden del día serán la aprobación fiestas locales, la aprobación provisional Modificación Puntual número 20 de PGOU de cambio de clasificación de Navapalos, Valdegrulla, Velasco y de la zona de bodegas, y otras condiciones relativas al suelo rústico y la aprobación definitiva Modificación Puntual número 22 del PGOU relativa al cambio de alineación en Calle Lechuza número 6.

En esa misma sesión, se debatirá la aprobación de la alteración de anualidades del contrato de obras de mejora de redes y pavimentación Avenida de la Constitución, la aprobación definitiva de la revisión de oficio de una resolución de alcaldía de otorgamiento de licencia urbanística para reforma de local en calle Álvarez de Castro y dos contestaciones a recursos sobre tasas de obras.