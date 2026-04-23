Los conciertos del Día de Castilla y León reúnen a 125.000 personas en la Comunidad

Jueves, 23 Abril 2026 15:52

Más de 135.000 castellanos y leoneses han participado en las actividades organizadas por la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, con motivo del Día de la Comunidad, en una edición que ha estado marcada, según el Gobierno regional, por el éxito rotundo de convocatoria y el excelente ambiente en todas las localidades.

En la noche de ayer, alrededor de 125.000 personas asistieron a los 12 conciertos gratuitos celebrados de manera simultánea en las nueve capitales de provincia, así como en Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Ponferrada. Se trata de una cifra récord, con un incremento cercano al 25 % respecto al año pasado, y con especial afluencia en León, Salamanca, Ponferrada y Aranda de Duero.

La programación musical organizada de forma simultánea en estas 12 ciudades, que ha vuelto a combinar grandes artistas del panorama nacional con el talento local, ha movilizado a numeroso público de todas las edades. Las actuaciones se han desarrollado con total normalidad, sin incidentes, y en un clima de convivencia, respeto y celebración que ha llenado las calles de todas las ciudades.

Por su parte, la jornada de hoy, 23 de abril, ha estado protagonizada por las actividades deportivas populares y solidarias, que han reunido a cerca de 12.000 participantes en las mismas 12 localidades. Burgos, Salamanca, Valladolid y Palencia han registrado una participación especialmente elevada en unas pruebas con una afluencia que ha crecido en torno a un 20 % respecto al pasado año.

Las carreras y marchas han vuelto a demostrar su capacidad para implicar a personas de todas las edades en una celebración compartida, combinando deporte, salud y solidaridad en un ambiente familiar y participativo. Además, su carácter solidario ha permitido dar visibilidad al trabajo de Plena Inclusión Castilla y León, reforzando el compromiso social de esta jornada.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mostrado hoy, en la localidad de Villalar de los Comuneros durante la entrega de los Premios de Música Folk y Tradicional, su orgullo por la alta participación registrada y por el excelente desarrollo de todas las actividades, destacando el carácter integrador, festivo y solidario de la programación de este año.

Por su parte, el consejero de la Presidencia y presidente de la Fundación Valores, Luis Miguel González Gago, ha subrayado que “esta edición del Día de Castilla y León ha superado todas las expectativas, con una participación masiva y un ambiente ejemplar en todos los rincones de la Comunidad.

Hemos visto calles llenas de vida, de música, de familias y de personas disfrutando juntas, que es el mejor reflejo de lo que somos como tierra”.

Asimismo, ha destacado que “el éxito de organización y la ausencia de incidentes ponen de manifiesto el extraordinario trabajo de coordinación realizado y el comportamiento cívico de los castellanos y leoneses, que han vuelto a demostrar su compromiso con esta celebración”.