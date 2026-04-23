Mañueco reafirma compromiso de la Junta con impulso a Día de Castilla y León

Jueves, 23 Abril 2026 15:52

Durante su visita a la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros con motivo de la celebración del Día de Castilla y León, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con el impulso de actividades vinculadas a esta conmemoración, en la que Villalar es su principal escenario, y simboliza la voluntad de los castellanos y leoneses de avanzar en su libertad, reclamar su autonomía y recuperar su conciencia histórica como pueblo.

Fruto de este compromiso, la Junta de Castilla y León ha financiado y organizado, a través de la Fundación para la Promoción de Valores y la Identidad de Castilla y León, las actuaciones musicales del 22 de abril, las actividades deportivas y los Premios de Música Folk y Tradicional, que este año celebran su primera edición. Asimismo, ha colaborado con el Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros en la organización de los conciertos del día 23, así como en la creación de un espacio expositivo y de un hito escultórico conmemorativo con motivo del 50 aniversario del primer Villalar, celebrado en 1976.

El presidente de la Junta ha participado hoy en la entrega de los I Premios de Música Folk y Tradicional de Castilla y León, una iniciativa que anunció en junio de 2025 y que hoy se hace realidad con su primera edición.

Fernández Mañueco ha señalado que la música y el folclore reflejan la enorme riqueza cultural de Castilla y León y la identidad de cada uno de sus pueblos y comarcas. Además, ha indicado que son esenciales para fortalecer los valores comunes, la memoria colectiva y la personalidad de la Comunidad.

Por ello, a través de estos galardones se reconoce y apoya a personas, grupos y entidades que contribuyen a recuperar, mantener vivo y difundir el legado cultural de Castilla y León a través de sus cantos, bailes, instrumentos, ritmos e indumentarias tradicionales. Todo ello incorporando, en muchos casos, una mirada innovadora que lo adapta a formatos divulgativos actuales y lo acerca a nuevas generaciones y públicos, contribuyendo así a mantenerlo vivo, acercarlo a las nuevas generaciones, y hacerlo más universal.

Los galardonados en esta I edición de los Premios de Música Folk y Tradicional de Castilla y León son:

Luis Antonio Pedraza de Castro, en la categoría de Premio Individual a la persona destacada en el ámbito de la música folk y tradicional y sus diferentes expresiones, por su compromiso con la música tradicional, su labor como divulgador de instrumentos tradicionales, como la flauta de tres agujeros y el tamboril, así como por su trayectoria como intérprete, en la que combina tradición e innovación en media docena de discos propios y en numerosas colaboraciones con otros grupos y autores.

El Premio a la Mejor Iniciativa de Recuperación, Investigación o Divulgación del Folklore y la Música Tradicional ha recaído en la Asociación El Pandero Cuadrado, de la localidad salmantina de Peñaparda.

Finalmente, se ha reconocido a La Tahona con el Premio al Mejor Grupo o Agrupación de Música o Danza tradicional, por ser una formación pionera en la recuperación y divulgación de la música tradicional de Castilla y León y referente en Valladolid, con una docena de trabajos en los que ha sabido integrar nuevas tendencias, instrumentaciones y estilos.