La Junta convoca 18 plazas de voluntariado internacional en proyectos de cooperación en cinco países

Lunes, 13 Abril 2026 10:21

La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha publicado en el BOCyL la convocatoria de plazas del Programa de Voluntariado en Cooperación Internacional para el Desarrollo correspondiente a 2026, que permitirá a 18 castellanos y leoneses participar sobre el terreno en proyectos de cooperación en países empobrecidos.

Estas plazas se integran en 11 proyectos impulsados por organizaciones no gubernamentales de desarrollo como Asamblea de Cooperación por la Paz, Asociación Tierra Sin Males, Amycos, Rekko Ibérica, Fundación Fabre, Treball Solidari y Fundación Aida, que actuarán en Guatemala, Bolivia, Nicaragua, El Salvador y Senegal en ámbitos como la educación, la salud comunitaria o la sostenibilidad alimentaria.

El programa se estructura en cuatro modalidades diferenciadas en función de la duración y el perfil de las personas participantes.

En la modalidad A, centrada en acciones de sensibilización y formación en grupo durante estancias de entre tres y cuatro semanas, se ofertan hasta 8 plazas en un proyecto de Asamblea de Cooperación por la Paz en Guatemala. Esta experiencia no requiere un perfil específico, lo que facilita el acceso a personas interesadas en iniciarse en la cooperación internacional.

La modalidad B, dirigida a empleados públicos de Castilla y León, ofrece 5 plazas para estancias de entre tres y cuatro semanas en proyectos desarrollados por Asociación Tierra Sin Males en El Salvador, Fundación Fabre y Amycos en Bolivia, Treball Solidari en Nicaragua y Rekko Ibérica en Guatemala.

Los perfiles demandados son variados y especializados, incluyendo desde profesionales del ámbito social, jurídico o sanitario hasta expertos en agricultura, gestión del agua o ingeniería, con un enfoque práctico en desarrollo comunitario.

En la modalidad C, de corta estancia (entre dos y tres meses), se convocan 3 plazas en proyectos en El Salvador y Bolivia, gestionados por Asociación Tierra Sin Males, Amycos y Fundación Fabre. Se buscan perfiles vinculados a las ciencias sociales, la educación o las artes, con especial interés en la intervención comunitaria, la educación y el uso del arte como herramienta de transformación social.

Por último, la modalidad D, de larga estancia (entre cinco y seis meses), incluye 2 plazas en proyectos de Asociación Tierra Sin Males en El Salvador y Fundación Aida en Senegal.

En este caso, se requieren perfiles más especializados, relacionados con el ámbito social, la cooperación internacional o la nutrición, valorándose además conocimientos de idiomas y experiencia con personas con diversidad funcional o en trabajo comunitario.

Tal y como ha señalado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, “esta convocatoria es una muestra del compromiso de la Junta de Castilla y León con la solidaridad internacional y con la implicación directa de la ciudadanía en la construcción de un mundo más justo. Queremos ofrecer oportunidades para que los castellanos y leoneses vivan una experiencia transformadora y contribuyan activamente al desarrollo de comunidades en situación de vulnerabilidad”.

Las plazas están dirigidas a personas mayores de 21 años, nacidas o residentes en Castilla y León. El plazo de solicitud será de 25 días hábiles, y el proceso de selección incluirá la valoración de méritos y, en su caso, entrevistas personales.

El programa de voluntariado de la Junta de Castilla y León no solo permite colaborar en proyectos de desarrollo, sino también adquirir una experiencia directa sobre el terreno que contribuye a reforzar el compromiso con los desafíos del mundo actual.