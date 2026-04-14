La Junta impulsar jornadas de proyecto europeo para reducir nitratos en cuenca del Duero

Martes, 14 Abril 2026 12:25

La Fundación Patrimonio Natural participa en este proyecto LIFE que busca mitigar la contaminación por nitratos en las aguas superficiales y subterráneas.

Cuenta con un presupuesto cercano a las 2 millones de euros y arrancó en el segundo semestre del pasado año.

En el mes de abril se han organizado diferentes jornadas participativas en las que se abordará y avanzará en una propuesta para la gestión eficaz y consensuada de los nitratos.

El Proyecto europeo Life Nitrazens es una iniciativa pionera para mitigar la contaminación por nitratos en las aguas superficiales y subterráneas.

A través de un modelo integral y sostenible, busca reducir los nitratos en las cuencas del Duero y Ebro.

Su modelo combina ciencia ciudadana y cambio de prácticas agrarias para reducir la contaminación en su origen, usando una gobernanza basada en datos.

La presencia de nitratos en el agua se ha consolidado como uno de los problemas más graves para la calidad de las masas hídricas en el país.

Tres décadas después de la transposición de la Directiva de Nitratos al ordenamiento jurídico español, y pese a los progresos normativos y tecnológicos, la situación no ha mejorado de forma sustancial.

En este contexto, Life Nitrazens busca identificar y aplicar medidas eficaces, factibles y consensuadas entre los diferentes agentes implicados, apostando por la gobernanza como pieza central para alcanzar soluciones sostenibles, reforzando la participación, el diálogo y la corresponsabilidad.

Calendario de las jornadas

Con el objetivo de avanzar en una mejor gestión de los nitratos, Life Nitrazens impulsa un programa de jornadas participativas en las cuencas del Duero, Ebro y Mondego. Los encuentros arrancaron el pasado 16 de marzo en Huesca y continuarán los días 20, 21 y 22 de abril en la cuenca del Duero.

Las jornadas se conciben como foros de debate y trabajo conjunto en los que se darán cita administraciones públicas, los sectores agrario y ganadero, comunidad científica, organizaciones ambientales y otros colectivos sociales. El objetivo es compartir experiencias, identificar obstáculos y contrastar perspectivas para formular propuestas realistas y efectivas frente al desafío de la contaminación por nitratos.

El programa previsto en Castilla y León, se desarrollará en la Casa del Parque de Castronuño, Valladolid, el lunes 20 de abril; en el Centro del Cangrejo de Herrera de Pisuerga, Palencia, el martes 21 de abril; y en el Ayuntamiento de Cuéllar, Segovia, el miércoles 22.

Para facilitar la participación ciudadana, las jornadas tendrán lugar desde las 16:00 horas.

En las sesiones participará el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Junta de Castilla y León, que tratará sobre la designación de zonas vulnerables y los programas de actuación, la incorporación de la contaminación por nitratos en los planes hidrológicos de la cuenca y el marco regulador aplicable en esta materia. También el Departamento de Programas de la Fundación Patrimonio Natural e investigadores del Grupo de Polímeros de la Universidad de Burgos, que son los coordinadores del Life.

Desde el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), abordarán los temas relacionados con la fertilización sostenible y presentará el caso de SATIVUM para la gestión de nutrientes.

La asistencia es gratuita, pero requiere inscripción previa a través de la página web del proyecto www.life-nitrazens.eu/

Este proyecto promueve la participación ciudadana, el agua más limpia y la agricultura sostenible en toda Europa. Participan, junto a la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, la Universidad de Burgos (coordinador), INNOVALIA, OSOIGO, CITA, Fundación Ibercivis, la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón en España, la Universidad de Coimbra, Aguas do Centro Litoral, la Associação de Beneficiarios da Obra y Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego y el municipio de Soure, en Portugal.